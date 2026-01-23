Рейтинг@Mail.ru
"Катастрофический путь". На Западе объявили о новой войне против России - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 23.01.2026 (обновлено: 02:53 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/evropa-2069734738.html
"Катастрофический путь". На Западе объявили о новой войне против России
"Катастрофический путь". На Западе объявили о новой войне против России - РИА Новости, 23.01.2026
"Катастрофический путь". На Западе объявили о новой войне против России
Европейские государства готовятся к всеобъемлющей войне с Россией, что неминуемо приведет к катастрофе, заявил профессор российской и европейской политики в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T02:50:00+03:00
2026-01-23T02:53:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
ричард саква
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958945984_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_04b1249c290ce834efc510809c2d6660.jpg
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
https://ria.ru/20260121/davos-2069174354.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958945984_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea72389d4826eedfb30a12eedb9677b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, ричард саква, марк рютте, нато
В мире, Россия, Европа, США, Ричард Саква, Марк Рютте, НАТО
"Катастрофический путь". На Западе объявили о новой войне против России

Политолог Саква: Европа воссоздает себя как военный проект, нацеленный на Россию

© AP Photo / Mindaugas KulbisБельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Европейские государства готовятся к всеобъемлющей войне с Россией, что неминуемо приведет к катастрофе, заявил профессор российской и европейской политики в Университете Кента Ричард Саква в эфире YouTube-канала.
"Европейцы продолжают поддерживать представление о международной политике, которая обязательно должна строиться на конфликтах и сферах влияния... Европейцы постоянно упускают возможности. А теперь они хотят потратить ближайшие десятилетия на перевооружение. <…> В данный момент Европа воссоздает себя как военный проект. Война, долгая война, война поколений против России, как говорит (глава НАТО. — Прим. ред.) Марк Рютте и другие. В Британии говорят о всеобъемлющей войне. <…> Это катастрофический путь", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
По словам профессора, причина враждебности в отношении России кроется в стремлении Запада к мировому господству.
"В Европе полностью деградировала элита — по крайней мере, в Соединенном Королевстве это точно так. Посмотрите на наших лидеров во всех ведущих политических партиях — все они бездумно повторяют одну и ту же милитаристскую риторику. <…> Вся эта ситуация возникла из-за гегемонии США, которые стремились к доминированию после 1945 года. К 1947 году этот гегемонистский проект уже оформился. Он был направлен на подчинение Западной Европы", — пояснил Саква.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
21 января, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаСШАРичард СакваМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала