"Катастрофический путь". На Западе объявили о новой войне против России

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Европейские государства готовятся к всеобъемлющей войне с Россией, что неминуемо приведет к катастрофе, заявил профессор российской и европейской политики в Университете Кента Ричард Саква в эфире YouTube-канала.
"Европейцы продолжают поддерживать представление о международной политике, которая обязательно должна строиться на конфликтах и сферах влияния... Европейцы постоянно упускают возможности. А теперь они хотят потратить ближайшие десятилетия на перевооружение. <…> В данный момент Европа воссоздает себя как военный проект. Война, долгая война, война поколений против России, как говорит (глава НАТО. — Прим. ред.) Марк Рютте и другие. В Британии говорят о всеобъемлющей войне. <…> Это катастрофический путь", — отметил он.
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
По словам профессора, причина враждебности в отношении России кроется в стремлении Запада к мировому господству.
"В Европе полностью деградировала элита — по крайней мере, в Соединенном Королевстве это точно так. Посмотрите на наших лидеров во всех ведущих политических партиях — все они бездумно повторяют одну и ту же милитаристскую риторику. <…> Вся эта ситуация возникла из-за гегемонии США, которые стремились к доминированию после 1945 года. К 1947 году этот гегемонистский проект уже оформился. Он был направлен на подчинение Западной Европы", — пояснил Саква.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.