"Они напуганы". В США оценили удар, который Россия нанесла по Западу

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Попытка использовать Украину для нанесения стратегического поражения России бумерангом ударило по Западу и привела к краху глобализма, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"По словам мистера Дмитриева, на Всемирном экономическом форуме в Давосе глобалисты обсуждают крах глобализма. Да, глобализм уже рухнул. <…> Все это напрямую связано с тем, что происходит на фронте специальной военной операции. Вся эта безумная идея использовать Украину в качестве тарана против России обернулась бумерангом, и ответный удар оказался тектоническим и историческим. <…> Теперь Европа сидит, как на пороховой бочке. А все обсуждают Гренландию", — отметил он.
При этом Мартьянов выразил уверенность, что голоса за восстановление отношений с Москвой, которые начали раздаваться в европейском истеблишменте, свидетельствуют о том, что Запад терпит поражение.
"Спустя годы после начала конфликта на Украине политическая обстановка в Европе меняется. Страны, которые до сих пор активно выступали за жесткую линию в отношении Москвы, все чаще говорят о необходимости переговоров с (президентом России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным. <…> Русские будут вести переговоры, но у них нет никаких иллюзий относительно того, что на самом деле стало причиной происходящего. Внезапное изменение отношения европейских элит к ситуации объясняется тем, что они напуганы", — подчеркнул аналитик.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
