"Они напуганы". В США оценили удар, который Россия нанесла по Западу - РИА Новости, 23.01.2026
01:17 23.01.2026 (обновлено: 01:19 23.01.2026)
"Они напуганы". В США оценили удар, который Россия нанесла по Западу
"Они напуганы". В США оценили удар, который Россия нанесла по Западу
"Они напуганы". В США оценили удар, который Россия нанесла по Западу
Попытка использовать Украину для нанесения стратегического поражения России бумерангом ударило по Западу и привела к краху глобализма, заявил американский... РИА Новости, 23.01.2026
в мире, украина, россия, европа, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, politico, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Politico, Евросоюз
"Они напуганы". В США оценили удар, который Россия нанесла по Западу

Аналитик Мартьянов: попытка нанести поражение РФ бумерангом ударила по Западу

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Попытка использовать Украину для нанесения стратегического поражения России бумерангом ударило по Западу и привела к краху глобализма, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"По словам мистера Дмитриева, на Всемирном экономическом форуме в Давосе глобалисты обсуждают крах глобализма. Да, глобализм уже рухнул. <…> Все это напрямую связано с тем, что происходит на фронте специальной военной операции. Вся эта безумная идея использовать Украину в качестве тарана против России обернулась бумерангом, и ответный удар оказался тектоническим и историческим. <…> Теперь Европа сидит, как на пороховой бочке. А все обсуждают Гренландию", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Для Украины изобретают особый рецепт диетического Евросоюза
19 января, 08:00
При этом Мартьянов выразил уверенность, что голоса за восстановление отношений с Москвой, которые начали раздаваться в европейском истеблишменте, свидетельствуют о том, что Запад терпит поражение.
"Спустя годы после начала конфликта на Украине политическая обстановка в Европе меняется. Страны, которые до сих пор активно выступали за жесткую линию в отношении Москвы, все чаще говорят о необходимости переговоров с (президентом России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным. <…> Русские будут вести переговоры, но у них нет никаких иллюзий относительно того, что на самом деле стало причиной происходящего. Внезапное изменение отношения европейских элит к ситуации объясняется тем, что они напуганы", — подчеркнул аналитик.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Франция напугана милитаризацией ненастоящих арийцев
15 января, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковPoliticoЕвросоюз
 
 
