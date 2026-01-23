Рейтинг@Mail.ru
08:27 23.01.2026
Франции придется восстанавливать доверие России, заявил Евродепутат
Франции придется восстанавливать доверие России, заявил Евродепутат
в мире
франция
россия
европа
тьерри мариани
владимир путин
сергей лавров
в мире, франция, россия, европа, тьерри мариани, владимир путин, сергей лавров
В мире, Франция, Россия, Европа, Тьерри Мариани, Владимир Путин, Сергей Лавров
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Диалог между Парижем и Москвой оказался подорван из-за прежних заявлений французского руководства, и теперь Франции придется восстанавливать доверие, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости.
В своих последних заявлениях президент Франции Эмманюэль Макрон допускал возможность возобновления диалога Европы с президентом России Владимиром Путиным, а 6 января заявил, что переговоры с российским лидером могут состояться в ближайшие недели.
Руда в цехе АО Туганский горно-обогатительный комбинат Ильменит - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Стратегическая ошибка": Европа признала новую зависимость от России
08:00
Однако, по мнению Мариани, одних заявлений недостаточно для восстановления отношений.
"Без базового доверия и надёжных каналов связи никакие содержательные переговоры невозможны. В этом смысле Франции следует меньше уделять внимания громким политическим формулировкам и больше - восстановлению функциональных дипломатических отношений", - сказал он.
Евродепутат отметил, что, несмотря на смену тональности, Франция до сих пор расплачивается за резкие и демонстративные заявления, звучавшие ранее. Мариани полагает, что некоторые прошлые заявления Макрона подорвали авторитет Парижа как надёжного собеседника.
"Однако президент Макрон не всегда выбирал правильные слова, символы и формулировки, которые могли бы помочь восстановить связь с Москвой, и некоторые из его прошлых заявлений, вероятно, скорее подорвали, чем укрепили авторитет Франции как надёжного собеседника", - заявил евродепутат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал тем, кто хочет серьезно говорить с Россией, не делать громкие публичные заявления, а "просто позвонить".
Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках
Вчера, 16:14
 
