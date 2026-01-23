Франции придется восстанавливать доверие России, заявил Евродепутат

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Диалог между Парижем и Москвой оказался подорван из-за прежних заявлений французского руководства, и теперь Франции придется восстанавливать доверие, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости.

"Без базового доверия и надёжных каналов связи никакие содержательные переговоры невозможны. В этом смысле Франции следует меньше уделять внимания громким политическим формулировкам и больше - восстановлению функциональных дипломатических отношений", - сказал он.