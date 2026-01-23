Франции придется восстанавливать доверие России, заявил Евродепутат

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Диалог между Парижем и Москвой оказался подорван из-за прежних заявлений французского руководства, и теперь Франции придется восстанавливать доверие, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости.
В своих последних заявлениях президент Франции Эмманюэль Макрон допускал возможность возобновления диалога Европы с президентом России Владимиром Путиным, а 6 января заявил, что переговоры с российским лидером могут состояться в ближайшие недели.
Однако, по мнению Мариани, одних заявлений недостаточно для восстановления отношений.
"Без базового доверия и надёжных каналов связи никакие содержательные переговоры невозможны. В этом смысле Франции следует меньше уделять внимания громким политическим формулировкам и больше - восстановлению функциональных дипломатических отношений", - сказал он.
Евродепутат отметил, что, несмотря на смену тональности, Франция до сих пор расплачивается за резкие и демонстративные заявления, звучавшие ранее. Мариани полагает, что некоторые прошлые заявления Макрона подорвали авторитет Парижа как надёжного собеседника.
"Однако президент Макрон не всегда выбирал правильные слова, символы и формулировки, которые могли бы помочь восстановить связь с Москвой, и некоторые из его прошлых заявлений, вероятно, скорее подорвали, чем укрепили авторитет Франции как надёжного собеседника", - заявил евродепутат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал тем, кто хочет серьезно говорить с Россией, не делать громкие публичные заявления, а "просто позвонить".