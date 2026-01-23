Рейтинг@Mail.ru
Служба внешних связей ЕС обеспокоена уставом Совета мира по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/es-2069968637.html
Служба внешних связей ЕС обеспокоена уставом Совета мира по Газе, пишут СМИ
Служба внешних связей ЕС обеспокоена уставом Совета мира по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Служба внешних связей ЕС обеспокоена уставом Совета мира по Газе, пишут СМИ
Европейская служба внешних связей испытывает озабоченность по поводу устава инициативы президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" в секторе Газа,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:24:00+03:00
2026-01-23T19:24:00+03:00
в мире
сша
австралия
япония
стив уиткофф
евросоюз
оон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
https://ria.ru/20260123/martynov-2069964638.html
https://ria.ru/20260123/evropa-2069962565.html
сша
австралия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, австралия, япония, стив уиткофф, евросоюз, оон, дональд трамп
В мире, США, Австралия, Япония, Стив Уиткофф, Евросоюз, ООН, Дональд Трамп
Служба внешних связей ЕС обеспокоена уставом Совета мира по Газе, пишут СМИ

Euractiv: служба внешних связей ЕС обеспокоена уставом "Совета мира" по Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейская служба внешних связей испытывает озабоченность по поводу устава инициативы президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" в секторе Газа, в частности по вопросу структуры его управления, сообщает издание Euractiv со ссылкой на просмотренный внутренний документ.
"Устав "Совета мира"… вызывает озабоченность в соответствии с конституционными принципами ЕС", - цитирует издание отрывок из документа службы, датированного 19 января.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт
Вчера, 19:00
По данным издания, служба считает, что предложенная Трампом структура управления "Советом мира" отличается от той, которая была согласована ООН в сентябре 2025 года.
Издание напоминает, что, согласно уставу "Совета мира" Трампа, он будет занимать должность "первого председателя" организации, обладая исключительным правом назначать своего преемника и правом вето на любое решение, принятое большинством членов.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Из стран ЕС в "Совет мира" пока согласилась войти только Венгрия, большинство других уклонились от участия в инициативе.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Слабые лидеры ЕС привели увядающую Европу в эпоху унижений, пишет Bloomberg
Вчера, 18:52
 
В миреСШААвстралияЯпонияСтив УиткоффЕвросоюзООНДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала