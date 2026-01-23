Служба внешних связей ЕС обеспокоена уставом Совета мира по Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейская служба внешних связей испытывает озабоченность по поводу устава инициативы президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" в секторе Газа, в частности по вопросу структуры его управления, сообщает издание Euractiv со ссылкой на просмотренный внутренний документ.
"Устав "Совета мира"… вызывает озабоченность в соответствии с конституционными принципами ЕС", - цитирует издание отрывок из документа службы, датированного 19 января.
Издание напоминает, что, согласно уставу "Совета мира" Трампа, он будет занимать должность "первого председателя" организации, обладая исключительным правом назначать своего преемника и правом вето на любое решение, принятое большинством членов.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Из стран ЕС в "Совет мира" пока согласилась войти только Венгрия, большинство других уклонились от участия в инициативе.