Лидеры ЕС в Брюсселе собрались на "групповую терапию", пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры ЕС, собравшиеся в четверг вечером в Брюсселе на фоне кризиса в отношениях с США и угроз Гренландии, провели несколько часов в комнате без телефонов на своеобразной "групповой терапии", где обсуждали текущие проблемы, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.
"Лидеры провели несколько часов в комнате, свободной от телефонов, обсуждая угрозу для Гренландии и хрупкость трансатлантических отношений. Для некоторых атмосфера больше напоминала групповую терапию, чем кризисное урегулирование", - пишет издание.
По словам одного из дипломатов, встреча была также похожа на совместный "антистресс ужин", а другой чиновник заявил, что за внешним спокойствием все же ощущалось то, что "настроение изменилось", поскольку угрозы этой недели оставили свой след.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.