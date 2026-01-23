Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС в Брюсселе собрались на "групповую терапию", пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/es-2069858720.html
Лидеры ЕС в Брюсселе собрались на "групповую терапию", пишут СМИ
Лидеры ЕС в Брюсселе собрались на "групповую терапию", пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Лидеры ЕС в Брюсселе собрались на "групповую терапию", пишут СМИ
Лидеры ЕС, собравшиеся в четверг вечером в Брюсселе на фоне кризиса в отношениях с США и угроз Гренландии, провели несколько часов в комнате без телефонов на... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:34:00+03:00
2026-01-23T13:34:00+03:00
в мире
гренландия
сша
брюссель
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
https://ria.ru/20260123/orban-2069807376.html
https://ria.ru/20260123/orban-2069776817.html
гренландия
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, брюссель, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Гренландия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Лидеры ЕС в Брюсселе собрались на "групповую терапию", пишут СМИ

Euractiv: лидеры ЕС собрались на групповую терапию для обсуждения проблем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры ЕС, собравшиеся в четверг вечером в Брюсселе на фоне кризиса в отношениях с США и угроз Гренландии, провели несколько часов в комнате без телефонов на своеобразной "групповой терапии", где обсуждали текущие проблемы, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.
"Лидеры провели несколько часов в комнате, свободной от телефонов, обсуждая угрозу для Гренландии и хрупкость трансатлантических отношений. Для некоторых атмосфера больше напоминала групповую терапию, чем кризисное урегулирование", - пишет издание.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ЕС не хочет прекращения конфликта на Украине, заявил Орбан
12:00
По словам одного из дипломатов, встреча была также похожа на совместный "антистресс ужин", а другой чиновник заявил, что за внешним спокойствием все же ощущалось то, что "настроение изменилось", поскольку угрозы этой недели оставили свой след.
"Встреча закончилась не успокоением, а горьким послевкусием, усугубленным тем фактом, что ни лидеры, ни дипломаты, похоже, не знали больше, чем общественность, о предполагаемом соглашении между Трампом и НАТО, которое должно было разрядить кризис", - резюмирует издание.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины
10:22
 
В миреГренландияСШАБрюссельДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала