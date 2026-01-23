Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат призвал прекратить финансировать Украину - РИА Новости, 23.01.2026
11:22 23.01.2026
Евродепутат призвал прекратить финансировать Украину
Евродепутат призвал прекратить финансировать Украину

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо после речи Владимира Зеленского в Давосе с критикой Европы призвал европейцев прекратить финансировать Украину и оставить усилия по ее включению в Евросоюз любой ценой.
В среду Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свою речь он посвятил критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 20:58
"(Зеленский - ред.), похоже, сделал свой выбор. Это США. Очень хорошо. Но в таком случае внесем ясность: европейцы должны прекратить оплачивать счета и перестать изнурять себя усилиями по присоединению Украины к Евросоюзу любой ценой", - написал Ди Рупо на своей странице в соцсети X.
Евродепутат назвал заявления Зеленского неприличными, напомнив, что ЕС оказывал поддержку Киеву в течение нескольких лет и предоставлял колоссальные суммы, которые часто выделялись в ущерб другим направлениям политики европейских стран. Ди Рупо также охарактеризовал эти высказывания Зеленского как "пощечину" и проявление презрения в адрес европейцев. По мнению евродепутата, комментарии Зеленского направлены в первую очередь на то, чтобы польстить самолюбию президента США Дональда Трампа.
Он добавил, что для Зеленского также оказались недостаточными инициативы европейцев с целью предоставления Украине гарантий безопасности. Кроме того, Ди Рупо раскритиковал требования Киева по использованию замороженных российских активов.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Плевок в лицо": на Западе раскрыли, чем обернется новая выходка Зеленского
03:21
 
