Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о реинтеграции Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Власти Молдавии заявляют о планах по реинтеграции Приднестровской Молдавской Республики, но преследуют цель оказать давление на ПМР, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее в пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
"Информационная кампания вокруг "плана реинтеграции", который никому не показывали, было частью психологического давления на Приднестровье. Предполагалось, видимо, что Кишинев дождется к январю 2026 года удобного момента для предъявления Тирасполю предложения, от которого тому невозможно будет отказаться, прямо скажем, ультиматума. Однако изменившаяся за это время международная ситуация вынудила Кишинев попридержать коней", - сказал Шорников.
Он полагает, что за внешней непоследовательностью Кишинева скрывались весьма нелицеприятные вещи. "На первый взгляд, комичная ситуация. Эти люди придумали некий "план реинтеграции", успели обсудить его со своими западными партнерами, наверное, получили от них какие-то рекомендации, а потом, занявшись его более детальной проработкой пришли к выводу, что ничего не получится". – отметил собеседник агентства.
Он считает важным, что отказ от реализации Кишиневом плана по реинтеграции ПМР прозвучал сразу после участия молдавской делегации на экономическом форуме в Давосе.
"Как мы видим, по итогам этого форума появились заявления, что Европе придется обсудить с Москвой европейскую архитектуру безопасности. Приднестровье и российское военное присутствие на Днестре является частью этой архитектуры. То есть прежние, как мы теперь можем делать вывод, не самые миролюбивые планы, сейчас оказались неуместны", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Эксперт прокомментировал план Кишинева по реинтеграции Приднестровья
18 ноября 2025, 19:17