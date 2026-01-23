Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о реинтеграции Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Власти Молдавии заявляют о планах по реинтеграции Приднестровской Молдавской Республики, но преследуют цель оказать давление на ПМР, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Он полагает, что за внешней непоследовательностью Кишинева скрывались весьма нелицеприятные вещи. "На первый взгляд, комичная ситуация. Эти люди придумали некий "план реинтеграции", успели обсудить его со своими западными партнерами, наверное, получили от них какие-то рекомендации, а потом, занявшись его более детальной проработкой пришли к выводу, что ничего не получится". – отметил собеседник агентства.