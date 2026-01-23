ЕС направил Украине 447 электрогенераторов, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу отчиталась о направлении на Украину 447 электрогенераторов на общую сумму порядка 3,7 млн евро, следует из заявления ЕК.

Еще 3 миллиарда евро пошли на поддержку энергобезопасности Украины. Только этой зимой Евросоюз уже потратил почти миллиард евро на закупки для Украины энергоресурсов.