ЕС направил Украине 447 электрогенераторов, заявили в ЕК
Еврокомиссия в пятницу отчиталась о направлении на Украину 447 электрогенераторов на общую сумму порядка 3,7 млн евро, следует из заявления ЕК. РИА Новости, 23.01.2026
украина
ЕС направил Украине 447 электрогенераторов, заявили в ЕК
