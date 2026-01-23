Рейтинг@Mail.ru
ЕС направил Украине 447 электрогенераторов, заявили в ЕК
14:28 23.01.2026
ЕС направил Украине 447 электрогенераторов, заявили в ЕК
ЕС направил Украине 447 электрогенераторов, заявили в ЕК
ЕС направил Украине 447 электрогенераторов, заявили в ЕК
Еврокомиссия в пятницу отчиталась о направлении на Украину 447 электрогенераторов на общую сумму порядка 3,7 млн евро, следует из заявления ЕК. РИА Новости, 23.01.2026
в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС направил Украине 447 электрогенераторов, заявили в ЕК

Заявление ЕК: на Украину направили 447 электрогенераторов на 3,7 млн евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу отчиталась о направлении на Украину 447 электрогенераторов на общую сумму порядка 3,7 млн евро, следует из заявления ЕК.
"Генераторы предназначены для больниц, пунктов приема населения и других экстренных служб", - указывается в документе. Всего ЕС с 2022 года поставил Украине порядка десяти тысяч электрогенераторов.
ЕК также отчиталась, сто ЕС оказал Украине гумпомощь уже на 1,2 миллиарда евро и поставил 160 тысяч тонн товаров в рамках гумпомощи.
Еще 3 миллиарда евро пошли на поддержку энергобезопасности Украины. Только этой зимой Евросоюз уже потратил почти миллиард евро на закупки для Украины энергоресурсов.
