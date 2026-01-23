ЕК задержала пресс-брифинг из-за заседания по безопасности

Рейтинг@Mail.ru
14:27 23.01.2026
в мире
еврокомиссия
2026
Новости
в мире, еврокомиссия
В мире, Еврокомиссия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Еврокомиссия на полчаса задержала ежедневный пресс-брифинг из-за затянувшегося заседания по безопасности, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Брифинг задерживается на полчаса из-за продолжающегося заседания коллегии еврокомиссаров по безопасности", - сказал собеседник агентства.
Он также пояснил, что в связи с задержкой сам брифинг вместо привычного часа будет продолжаться всего 30 минут.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия главе ЕК
22 января, 14:13
 
В мире
Еврокомиссия
 
 
