ЕК задержала пресс-брифинг из-за заседания по безопасности
ЕК задержала пресс-брифинг из-за заседания по безопасности
ЕК задержала пресс-брифинг из-за заседания по безопасности
Еврокомиссия на полчаса задержала ежедневный пресс-брифинг из-за затянувшегося заседания по безопасности, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
в мире
еврокомиссия
Новости
ru-RU
ЕК задержала пресс-брифинг из-за заседания по безопасности
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Еврокомиссия на полчаса задержала ежедневный пресс-брифинг из-за затянувшегося заседания по безопасности, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Брифинг задерживается на полчаса из-за продолжающегося заседания коллегии еврокомиссаров по безопасности", - сказал собеседник агентства.
Он также пояснил, что в связи с задержкой сам брифинг вместо привычного часа будет продолжаться всего 30 минут.