https://ria.ru/20260123/efimov-2069794873.html
Ефимов: почти на треть увеличилось число проектов КРТ в 2025 году
Ефимов: почти на треть увеличилось число проектов КРТ в 2025 году - РИА Новости, 23.01.2026
Ефимов: почти на треть увеличилось число проектов КРТ в 2025 году
Количество проектов КРТ в Москве в 2025 выросло почти на треть, до 400, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:13:00+03:00
2026-01-23T15:13:00+03:00
2026-01-23T15:13:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
https://ria.ru/20260123/efimov-2069793862.html
https://ria.ru/20260122/efimov-2069544624.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: почти на треть увеличилось число проектов КРТ в 2025 году
Ефимов: в Москве в 2025 году число проектов КРТ увеличилось почти на треть
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Количество проектов КРТ в Москве в 2025 выросло почти на треть, до 400, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Программа комплексного развития территорий позволяет создавать современные городские районы на месте бывших промзон, заброшенных и депрессивных земельных участков. Темпы ее реализации постоянно растут: по итогам 2025 года разработаны концепции почти 400 проектов. Это на 30 процентов превышает результат 2024-го, когда в стадии проработки и реализации были 302 проекта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что благодаря реализации 4,5 тысячи гектаров неэффективно используемых территорий в Москве возведут свыше 60 миллионов "квадратов" недвижимости. Почти 40 миллионов квадратных метров придется на жилье, из которых 11,2 миллиона – площадь новостроек в рамках программы реновации.
В новых кварталах планируют построить также объекты общественно-деловой и промышленной инфраструктуры, их площадь составит 26 миллионов и четыре миллиона квадратных метров соответственно. Благодаря реализации 400 проектов КРТ москвичи получат свыше миллиона рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще три проекта КРТ для реновации в районах Сокол, Солнцево и Рязанский.