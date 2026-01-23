© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: почти на треть увеличилось число проектов КРТ в 2025 году

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Количество проектов КРТ в Москве в 2025 выросло почти на треть, до 400, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Программа комплексного развития территорий позволяет создавать современные городские районы на месте бывших промзон, заброшенных и депрессивных земельных участков. Темпы ее реализации постоянно растут: по итогам 2025 года разработаны концепции почти 400 проектов. Это на 30 процентов превышает результат 2024-го, когда в стадии проработки и реализации были 302 проекта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что благодаря реализации 4,5 тысячи гектаров неэффективно используемых территорий в Москве возведут свыше 60 миллионов "квадратов" недвижимости. Почти 40 миллионов квадратных метров придется на жилье, из которых 11,2 миллиона – площадь новостроек в рамках программы реновации.

В новых кварталах планируют построить также объекты общественно-деловой и промышленной инфраструктуры, их площадь составит 26 миллионов и четыре миллиона квадратных метров соответственно. Благодаря реализации 400 проектов КРТ москвичи получат свыше миллиона рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.