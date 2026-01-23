Ефимов: 8 км тоннелей проложили в московском метро в 2025 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Около 8 километров тоннелей проложили в Москве по итогам 2025 года, работы шли круглосуточно, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В 2025 году в столичном метро работали десять тоннелепроходческих механизированных комплексов диаметром 6 и 10 метров – за 12 месяцев они прошли около 8 километров перегонных тоннелей, что сопоставимо с расстоянием от Московского Кремля до ВДНХ. Кроме того, завершили строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 27 километров с 11 станциями и пятью пересадочными узлами", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, работы по расширению сети московского метро продолжаются. В настоящее десять щитов одновременно прокладывают новые участки на Бирюлевской, Троицкой, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской ветках.

В 2025 году, как указывается в сообщении, на Рублево-Архангельской линии работали сразу шесть щитов. Первый участок ветки от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируется открыть уже в текущем году.