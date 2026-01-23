https://ria.ru/20260123/efimov-2069793862.html
Ефимов: 8 км тоннелей проложили в московском метро в 2025 году
Ефимов: 8 км тоннелей проложили в московском метро в 2025 году - РИА Новости, 23.01.2026
Ефимов: 8 км тоннелей проложили в московском метро в 2025 году
Около 8 километров тоннелей проложили в Москве по итогам 2025 года, работы шли круглосуточно, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:24:00+03:00
2026-01-23T11:24:00+03:00
2026-01-23T11:46:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
https://ria.ru/20260121/efimov-2069190933.html
https://ria.ru/20260122/efimov-2069544624.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: 8 км тоннелей проложили в московском метро в 2025 году
Ефимов: около 8 км тоннелей проложили в московском метро в 2025 году
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Около 8 километров тоннелей проложили в Москве по итогам 2025 года, работы шли круглосуточно, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году в столичном метро работали десять тоннелепроходческих механизированных комплексов диаметром 6 и 10 метров – за 12 месяцев они прошли около 8 километров перегонных тоннелей, что сопоставимо с расстоянием от Московского Кремля до ВДНХ. Кроме того, завершили строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 27 километров с 11 станциями и пятью пересадочными узлами", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, работы по расширению сети московского метро продолжаются. В настоящее десять щитов одновременно прокладывают новые участки на Бирюлевской, Троицкой, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской ветках.
В 2025 году, как указывается в сообщении, на Рублево-Архангельской линии работали сразу шесть щитов. Первый участок ветки от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируется открыть уже в текущем году.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении.