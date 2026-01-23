Рейтинг@Mail.ru
"Будут помыкать": о чем Джуна предупреждала россиян? - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/dzhuna-2069632058.html
"Будут помыкать": о чем Джуна предупреждала россиян?
"Будут помыкать": о чем Джуна предупреждала россиян? - РИА Новости, 23.01.2026
"Будут помыкать": о чем Джуна предупреждала россиян?
Легендарная целительница, лечившая Брежнева и Высоцкого, оставила предсказания о России. Она называла точные годы, конкретные даты, описывала события, которых... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:04:00+03:00
2026-01-23T17:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106982/28/1069822855_0:298:2075:1465_1920x0_80_0_0_f5564b5144aff61ebc998f40f2b2415c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106982/28/1069822855_0:104:2075:1660_1920x0_80_0_0_b2e76de4f11224e8f165fbc76c1b7600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Будут помыкать": о чем Джуна предупреждала россиян?

© РИА Новости / Масляев | Перейти в медиабанкЭкстрасенс Джуна Давиташвили
Экстрасенс Джуна Давиташвили - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Масляев
Перейти в медиабанк
Экстрасенс Джуна Давиташвили
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Легендарная целительница, лечившая Брежнева и Высоцкого, оставила предсказания о России. Она называла точные годы, конкретные даты, описывала события, которых еще не было, — и они совпали. Что же она предсказала?

Загадка, которую не разгадали

Джуна Давиташвили ушла из жизни в июле 2015-го, унеся с собой множество тайн. Даже год ее рождения до сих пор вызывает споры — одни источники называют 1935-й, другие 1949-й. Настоящее имя женщина тоже скрывала: при рождении ее звали Евгенией, но миру она была известна под коротким и запоминающимся псевдонимом.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИзвестный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве
Известный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Известный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве
Женщина, в 1980-е годы успешно лечившая советскую элиту, обладала не только даром врачевания. Джуна предсказывала будущее — причем не только отдельным людям, но и целым государствам. Судьба России волновала ее больше всего остального.

От радикулита отца до приемной Брежнева

Способности, как она рассказывала сама, проявились рано. Девочка безошибочно определяла болезни и знала способы лечения. Первым ее пациентом стал собственный отец — Джуна становилась ногами ему на спину, и радикулит отступал надолго.
В 1980-м о необычной целительнице узнали в Москве. Высокопоставленный чиновник вызвал ее для лечения тяжелобольной супруги. Результат превзошел ожидания — Давиташвили получила место врача в ведомственной поликлинике.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму
К середине десятилетия Джуна стала главным экстрасенсом страны. На прием к ней записывались звезды — Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, зарубежные знаменитости вроде Марчелло Мастроянни и Роберта Де Ниро. По слухам, даже сам Леонид Брежнев неоднократно прибегал к ее услугам.

Внешние враги и экономический кризис

Давиташвили предупреждала о грядущем экономическом кризисе. "Вспомним советский дефицит", — говорила она. Но виновниками назвала не российские власти, а внешние силы.
"Им сильная Россия не нужна, они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить", — объясняла экстрасенс. По ее словам, больше всего пострадают новые богачи. Простым гражданам будет легче пережить трудности — они "верят в страну".
Джуна предсказала, что самого худшего удастся избежать благодаря действиям властей. "Главное — голода не будет. Это точно", — подытоживала целительница. Важные реформы помогут нейтрализовать внешнее давление.

Миссия планетарного масштаба

"России придется отстаивать свои интересы, — предрекала Давиташвили. — Будут помыкать. Забудут, что этого делать нельзя. Но Россия напомнит".
При этом мировой войны ясновидящая не предвидела. Глобальный мир, по ее мнению, сохранится — если Россия будет помнить о своей миссии.
Самые тяжелые годы она обозначила четко — с 2020 по 2025-й. Но уточняла важную деталь: кризис не всегда означает катастрофу. "Это время нового, а новое рождается в муках. Это возможность стать сильнее".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Авдеевке

Главное пророчество?

Особое внимание Джуна уделяла соседним государствам. Она предупреждала: они попытаются ослабить Россию. "Но получится полностью наоборот, — предрекала целительница. — Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем".
Одно пророчество повторялось чаще других. Те, кто близко знал экстрасенса, утверждают: эту фразу Джуна произносила постоянно. "Все, что принадлежало нам, к нам вернется".
Об Америке Давиташвили говорила двойственно. С одной стороны, "они не наши, не по пути нам с ними". С другой — "мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Годы противостояния

В последних предсказаниях Джуна называла конкретные сроки — с 2022 по 2025 год Россию и США ждет "новое противостояние". Она описывала его как "войну без крови" — конфликт через третьи страны и тяжелые испытания для обеих держав.
По мнению экстрасенса, Запад не сможет сломить Россию. Отношения с Америкой со временем потеплеют. "Если никто мешать не будет, они найдут общий язык", — уверяла Джуна.
Кульминацию она назначила на 2025-й — "час расплаты", когда человечество будет отвечать за свои ошибки. Россиянам, по ее словам, придется изменить взгляд на жизнь.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкДжуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
Джуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала Огонек - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Джуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"

Отказ от излишеств

За несколько дней до смерти Джуна дала жестокое пророчество. "Научатся меньше жрать, будут меньше покупать тряпки", — говорила она, призывая к духовному развитию вместо материального потребления.
Экономическая нестабильность заставит людей осваивать новые профессии и менять образ жизни. Давиташвили посоветовала быть гибкими.

Величие через испытания

Финал всех пророчеств Джуны — оптимистичный. России суждено "вспомнить, кто мы есть", "к чему призваны свыше". Как только это произойдет, мир изменится к лучшему.
"Величие куется тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному", — резюмировала Джуна Давиташвили.
© РИА Новости / Д. Чижиков | Перейти в медиабанкЕвгения Давиташвили
Евгения Давиташвили - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Д. Чижиков
Перейти в медиабанк
Евгения Давиташвили
Прошло почти 11 лет с ее смерти. Многие из предсказаний уже сбылись. Внешнее давление, конфликт через третьи страны, пятилетие с 2020 по 2025 год — все уже стало реальностью.
Сейчас, в 2026-м, тот самый "час расплаты", о котором говорила она, позади. Остается увидеть, наступит ли финальная часть ее предсказания.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала