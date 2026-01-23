МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Легендарная целительница, лечившая Брежнева и Высоцкого, оставила предсказания о России. Она называла точные годы, конкретные даты, описывала события, которых еще не было, — и они совпали. Что же она предсказала?

Загадка, которую не разгадали

Джуна Давиташвили ушла из жизни в июле 2015-го, унеся с собой множество тайн. Даже год ее рождения до сих пор вызывает споры — одни источники называют 1935-й, другие 1949-й. Настоящее имя женщина тоже скрывала: при рождении ее звали Евгенией, но миру она была известна под коротким и запоминающимся псевдонимом.

Женщина, в 1980-е годы успешно лечившая советскую элиту, обладала не только даром врачевания. Джуна предсказывала будущее — причем не только отдельным людям, но и целым государствам. Судьба России волновала ее больше всего остального.

От радикулита отца до приемной Брежнева

Способности, как она рассказывала сама, проявились рано. Девочка безошибочно определяла болезни и знала способы лечения. Первым ее пациентом стал собственный отец — Джуна становилась ногами ему на спину, и радикулит отступал надолго.

В 1980-м о необычной целительнице узнали в Москве. Высокопоставленный чиновник вызвал ее для лечения тяжелобольной супруги. Результат превзошел ожидания — Давиташвили получила место врача в ведомственной поликлинике.

К середине десятилетия Джуна стала главным экстрасенсом страны. На прием к ней записывались звезды — Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, зарубежные знаменитости вроде Марчелло Мастроянни и Роберта Де Ниро. По слухам, даже сам Леонид Брежнев неоднократно прибегал к ее услугам.

Внешние враги и экономический кризис

Давиташвили предупреждала о грядущем экономическом кризисе. "Вспомним советский дефицит", — говорила она. Но виновниками назвала не российские власти, а внешние силы.

"Им сильная Россия не нужна, они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить", — объясняла экстрасенс. По ее словам, больше всего пострадают новые богачи. Простым гражданам будет легче пережить трудности — они "верят в страну".

Джуна предсказала, что самого худшего удастся избежать благодаря действиям властей. "Главное — голода не будет. Это точно", — подытоживала целительница. Важные реформы помогут нейтрализовать внешнее давление.

Миссия планетарного масштаба

"России придется отстаивать свои интересы, — предрекала Давиташвили. — Будут помыкать. Забудут, что этого делать нельзя. Но Россия напомнит".

При этом мировой войны ясновидящая не предвидела. Глобальный мир, по ее мнению, сохранится — если Россия будет помнить о своей миссии.

Самые тяжелые годы она обозначила четко — с 2020 по 2025-й. Но уточняла важную деталь: кризис не всегда означает катастрофу. "Это время нового, а новое рождается в муках. Это возможность стать сильнее".

Главное пророчество?

Особое внимание Джуна уделяла соседним государствам. Она предупреждала: они попытаются ослабить Россию. "Но получится полностью наоборот, — предрекала целительница. — Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем".

Одно пророчество повторялось чаще других. Те, кто близко знал экстрасенса, утверждают: эту фразу Джуна произносила постоянно. "Все, что принадлежало нам, к нам вернется".

Об Америке Давиташвили говорила двойственно. С одной стороны, "они не наши, не по пути нам с ними". С другой — "мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире".

Годы противостояния

В последних предсказаниях Джуна называла конкретные сроки — с 2022 по 2025 год Россию и США ждет "новое противостояние". Она описывала его как "войну без крови" — конфликт через третьи страны и тяжелые испытания для обеих держав.

По мнению экстрасенса, Запад не сможет сломить Россию. Отношения с Америкой со временем потеплеют. "Если никто мешать не будет, они найдут общий язык", — уверяла Джуна.

Кульминацию она назначила на 2025-й — "час расплаты", когда человечество будет отвечать за свои ошибки. Россиянам, по ее словам, придется изменить взгляд на жизнь.

Отказ от излишеств

За несколько дней до смерти Джуна дала жестокое пророчество. "Научатся меньше жрать, будут меньше покупать тряпки", — говорила она, призывая к духовному развитию вместо материального потребления.

Экономическая нестабильность заставит людей осваивать новые профессии и менять образ жизни. Давиташвили посоветовала быть гибкими.

Величие через испытания

Финал всех пророчеств Джуны — оптимистичный. России суждено "вспомнить, кто мы есть", "к чему призваны свыше". Как только это произойдет, мир изменится к лучшему.

"Величие куется тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному", — резюмировала Джуна Давиташвили.

Прошло почти 11 лет с ее смерти. Многие из предсказаний уже сбылись. Внешнее давление, конфликт через третьи страны, пятилетие с 2020 по 2025 год — все уже стало реальностью.