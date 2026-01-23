Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли движение после ранее введенных ограничений
19:32 23.01.2026
В Москве открыли движение после ранее введенных ограничений
В Москве открыли движение после ранее введенных ограничений - РИА Новости, 23.01.2026
В Москве открыли движение после ранее введенных ограничений
Движение открыто в Оружейном переулке, на съезде с МКАД на Ленинградское шоссе по направлению в центр после ограничений, введенных на ряде участков в пятницу в... РИА Новости, 23.01.2026
В Москве открыли движение после ранее введенных ограничений

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Движение открыто в Оружейном переулке, на съезде с МКАД на Ленинградское шоссе по направлению в центр после ограничений, введенных на ряде участков в пятницу в Москве, сообщает столичный дептранс.
"Движение открыто в Оружейном переулке, на съезде с МКАД на Ленинградское шоссе по направлению в центр, на улице Свободы по направлению в область, на съезде с улицы Алабяна на Ленинградкое шоссе по направлению в область, на съезде с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону ТТК по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, на Ленинградском шоссе по направлению в область", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе
