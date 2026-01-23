Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополье четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/dtp-2069989661.html
В Ставрополье четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП
В Ставрополье четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП - РИА Новости, 23.01.2026
В Ставрополье четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП
Четыре человека, среди которых один ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Шпаковском округе Ставропольского края, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T22:10:00+03:00
2026-01-23T22:10:00+03:00
происшествия
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_2a7a12d7e94b2a96c48fc8790a25df97.jpg
https://ria.ru/20260123/dtp-2069987054.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_6a850ad813cc4f85d6258a0b597c1c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
В Ставрополье четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Ставрополье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАВРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Четыре человека, среди которых один ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Шпаковском округе Ставропольского края, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратурой края организована проверка по факту ДТП в Шпаковском округе. По предварительным данным, вечером 23 января 2026 года на пятом километре автодороги "Обход села Татарка" произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Самаре два человека пострадали в ДТП с скорой помощью
Вчера, 21:35
 
ПроисшествияСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала