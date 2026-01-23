В Ставрополье четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП

"Прокуратурой края организована проверка по факту ДТП в Шпаковском округе. По предварительным данным, вечером 23 января 2026 года на пятом километре автодороги "Обход села Татарка" произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении.