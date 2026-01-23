В Самаре два человека пострадали в ДТП с скорой помощью

САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой на перекрестке в Октябрьском районе Самары, в результате пострадали два человека, включая девочку, сообщило ГУМВД России по Самарской области.
По данным ведомства, столкновение машины скорой помощи и Volkswagen Polo произошло в 18.45 мск около дома 100 на Московском шоссе в Самаре. Предварительно, водитель за рулем автомобиля скорой помощи двигался с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
"Через перекресток с улицы Потапова водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковым автомобилем под управлением молодого водителя 2004 года рождения. С места ДТП пассажиры ГАЗ (скорой помощи - ред.) - девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения - доставлены в больницу, где им рекомендовано амбулаторное лечение", - говорится в сообщении ГУМВД России по области в канале на платформе Max.
Полицейские осмотрели место происшествия, составили схему ДТП, а также опросили водителей и возможных свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.