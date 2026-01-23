Рейтинг@Mail.ru
В Самаре два человека пострадали в ДТП с скорой помощью
21:35 23.01.2026
В Самаре два человека пострадали в ДТП с скорой помощью
В Самаре два человека пострадали в ДТП с скорой помощью - РИА Новости, 23.01.2026
В Самаре два человека пострадали в ДТП с скорой помощью
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой на перекрестке в Октябрьском районе Самары, в результате пострадали два человека, включая девочку, сообщило... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
самара
октябрьский район
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Самаре два человека пострадали в ДТП с скорой помощью

В Самаре два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

САМАРА, 23 янв - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой на перекрестке в Октябрьском районе Самары, в результате пострадали два человека, включая девочку, сообщило ГУМВД России по Самарской области.
По данным ведомства, столкновение машины скорой помощи и Volkswagen Polo произошло в 18.45 мск около дома 100 на Московском шоссе в Самаре. Предварительно, водитель за рулем автомобиля скорой помощи двигался с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
