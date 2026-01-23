Рейтинг@Mail.ru
В Тайбэе телевизионный фургон протаранил офис банка, десять человек ранены - РИА Новости, 23.01.2026
18:00 23.01.2026 (обновлено: 23:42 23.01.2026)
В Тайбэе телевизионный фургон протаранил офис банка, десять человек ранены
В Тайбэе телевизионный фургон протаранил офис банка, десять человек ранены - РИА Новости, 23.01.2026
В Тайбэе телевизионный фургон протаранил офис банка, десять человек ранены
Телевизионный фургон врезался в офисное здание банка Chang Hwa в Тайбэе на острове Тайвань, 10 человек ранены, двое из них находятся без сознания, сообщает... РИА Новости, 23.01.2026
В Тайбэе телевизионный фургон протаранил офис банка, десять человек ранены

Taiwan News: в Тайбэе телевизионный фургон протаранил банк, 10 человек ранены

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Телевизионный фургон врезался в офисное здание банка Chang Hwa в Тайбэе на острове Тайвань, 10 человек ранены, двое из них находятся без сознания, сообщает газета Taiwan News.
Авария произошла около 15.10 (10.10 мск - ред.).
"Минивэн телекомпании SET News потерял управление и врезался в здание банка в районе Чжуншань в Тайбэе в пятницу, в результате 10 человек пострадали, двое из них находятся без сознания", - сообщает Taiwan News.
Среди пострадавших люди в возрасте от 40 до 88 лет, из них шесть мужчин, включая водителя фургона, и четверо женщин. Трое человек получили серьезные травмы, они были доставлены в больницу.
По данным газеты, минивэн застрял во входе в офис банка. В результате аварии были повреждены вход в здание и мебель в офисе. На месте происшествия работали пять машин скорой помощи, еще пять пожарной службы и, в общей сложности, 36 человек.
На данный момент расследуется точная причина аварии, заключает Taiwan News.
