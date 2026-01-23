В Тайбэе телевизионный фургон протаранил офис банка, десять человек ранены

Среди пострадавших люди в возрасте от 40 до 88 лет, из них шесть мужчин, включая водителя фургона, и четверо женщин. Трое человек получили серьезные травмы, они были доставлены в больницу.

По данным газеты, минивэн застрял во входе в офис банка. В результате аварии были повреждены вход в здание и мебель в офисе. На месте происшествия работали пять машин скорой помощи, еще пять пожарной службы и, в общей сложности, 36 человек.