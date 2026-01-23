https://ria.ru/20260123/dtp-2069750107.html
Водитель грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был трезв
Водитель грузовика во время ДТП с туристическим автобусом в Приморье, где погибли 3 человека, был трезв, сообщили РИА Новости в краевом УМВД. РИА Новости, 23.01.2026
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Водитель грузовика во время ДТП с туристическим автобусом в Приморье, где погибли 3 человека, был трезв, сообщили РИА Новости в краевом УМВД.
"(Был) трезвый", - сказал собеседник агентства.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района
Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, также пострадали еще 4 автомобиля. Возбуждены дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей.
В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая
. В попавшем в ДТП автобусе в Приморье находились 14 российских туристов и 5 граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. За рулем пустого автовоза марки FAW Jiefang был китайский водитель, его стаж – 6 лет, отмечала полиция. Он задержан.
По данным Минздрава на утро пятницы, пострадавших – пятеро, трое из них в тяжелом состоянии, один отпущен на амбулаторное лечение. Ранее в администрации Хасанского округа РИА Новости сообщали, что среди пострадавших граждан КНР нет.