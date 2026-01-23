Водитель грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был трезв

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Водитель грузовика во время ДТП с туристическим автобусом в Приморье, где погибли 3 человека, был трезв, сообщили РИА Новости в краевом УМВД.

По данным Минздрава на утро пятницы, пострадавших – пятеро, трое из них в тяжелом состоянии, один отпущен на амбулаторное лечение. Ранее в администрации Хасанского округа РИА Новости сообщали, что среди пострадавших граждан КНР нет.