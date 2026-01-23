https://ria.ru/20260123/dron-2069993502.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль - РИА Новости, 23.01.2026
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области, мужчина получил осколочные ранения головы и ног, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.01.2026
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина