В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

"В селе Грузское Борисовского округа от удара вражеского дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчине, получившему осколочные ранения головы и ног, оказывают медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ", - написал губернатор в Telegram-канале.