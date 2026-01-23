https://ria.ru/20260123/dron-2069987342.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей
Украинский дрон атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2026
Гладков: БПЛА атаковал автобус в Белгородской области, ранены 5 мирных жителей