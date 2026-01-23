В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей

Глава региона уточнил, что автобус полностью уничтожен огнем. Двое мужчин и две женщины получили при атаке минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии, сейчас ему проводят операцию.