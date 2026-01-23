Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 23.01.2026 (обновлено: 21:52 23.01.2026)
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей - РИА Новости, 23.01.2026
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей
Украинский дрон атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, ранив пять мирных жителей

Гладков: БПЛА атаковал автобус в Белгородской области, ранены 5 мирных жителей

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский дрон атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Дрон ВСУ атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. Ранены пять мирных жителей", — написал он в Telegram-канале.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали четыре человека
Вчера, 11:40
Глава региона уточнил, что автобус полностью уничтожен огнем. Двое мужчин и две женщины получили при атаке минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии, сейчас ему проводят операцию.
Гладков добавил, что после оказания помощи одна из женщин будет направлена в городскую больницу Белгорода, двое других пострадавших продолжат амбулаторное лечение. Еще одному раненому с баротравмой оказали помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего обследования его перевезут в Белгород.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30
Вчера, 18:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала