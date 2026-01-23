https://ria.ru/20260123/dron-2069967086.html
Житель Брянской области получил легкую контузию при атаке дрона
Житель Брянской области получил легкую контузию при атаке дрона - РИА Новости, 23.01.2026
Житель Брянской области получил легкую контузию при атаке дрона
Житель Брянской области получил легкую контузию из-за атаки дрона-камикадзе села Алейниково Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:15:00+03:00
2026-01-23T19:15:00+03:00
2026-01-23T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
Житель Брянской области получил легкую контузию при атаке дрона
Богомаз: мужчина получил легкую контузию при атаке БПЛА-камикадзе