В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете
В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете - РИА Новости, 23.01.2026
В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете
Две девочки-подростка избили школьницу в туалете торгового центра в подмосковном Ступино, а третья сняла происходящее на видео, все они уже опрошены полицией,... РИА Новости, 23.01.2026
ступино
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Две девочки-подростка избили школьницу в туалете торгового центра в подмосковном Ступино, а третья сняла происходящее на видео, все они уже опрошены полицией, сообщили
в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что полицейские выявили в интернете видео, на котором избивают несовершеннолетнюю.
"По предварительной информации, в ходе ссоры две школьницы нанесли побои своей знакомой 2012 года рождения в туалете торгового центра, а третья снимала происходящее на мобильный телефон", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили всех участников инцидента - ими оказались девочки от 12 до 14 лет, они опрошены в присутствии законных представителей.
Полицейские назначат пострадавшей судебно-медицинскую экспертизу для установления степени вреда, причиненного ее здоровью. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.