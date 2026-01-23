В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Две девочки-подростка избили школьницу в туалете торгового центра в подмосковном Ступино, а третья сняла происходящее на видео, все они уже опрошены полицией, Две девочки-подростка избили школьницу в туалете торгового центра в подмосковном Ступино, а третья сняла происходящее на видео, все они уже опрошены полицией, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что полицейские выявили в интернете видео, на котором избивают несовершеннолетнюю.

"По предварительной информации, в ходе ссоры две школьницы нанесли побои своей знакомой 2012 года рождения в туалете торгового центра, а третья снимала происходящее на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили всех участников инцидента - ими оказались девочки от 12 до 14 лет, они опрошены в присутствии законных представителей.