Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/draka-2069967814.html
В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете
В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете - РИА Новости, 23.01.2026
В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете
Две девочки-подростка избили школьницу в туалете торгового центра в подмосковном Ступино, а третья сняла происходящее на видео, все они уже опрошены полицией,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:18:00+03:00
2026-01-23T19:18:00+03:00
происшествия
ступино
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20260123/podmoskove-2069878807.html
https://ria.ru/20260122/peterburg-2069717810.html
ступино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ступино, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ступино, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете

В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете и засняли это

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Две девочки-подростка избили школьницу в туалете торгового центра в подмосковном Ступино, а третья сняла происходящее на видео, все они уже опрошены полицией, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что полицейские выявили в интернете видео, на котором избивают несовершеннолетнюю.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Подростки, избившие мужчину в Подмосковье, на следующий день ограбили его
Вчера, 14:27
"По предварительной информации, в ходе ссоры две школьницы нанесли побои своей знакомой 2012 года рождения в туалете торгового центра, а третья снимала происходящее на мобильный телефон", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили всех участников инцидента - ими оказались девочки от 12 до 14 лет, они опрошены в присутствии законных представителей.
Полицейские назначат пострадавшей судебно-медицинскую экспертизу для установления степени вреда, причиненного ее здоровью. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Петербурге проведут проверку после драки водителя автобуса с подростком
22 января, 23:32
 
ПроисшествияСтупиноМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала