ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, заявил Песков
Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса важным условием РФ на переговорах по Украине