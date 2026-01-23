https://ria.ru/20260123/dolina-2069768659.html
Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру, заявила ее адвокат
Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру, заявила ее адвокат - РИА Новости, 23.01.2026
Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру, заявила ее адвокат
Певица Лариса Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру в Хамовниках, пока шли судебные разбирательства, сообщила РИА Новости ее адвокат Мария Пухова. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:40:00+03:00
2026-01-23T09:40:00+03:00
2026-01-23T11:55:00+03:00
жилье
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру в Хамовниках, пока шли судебные разбирательства, сообщила РИА Новости ее адвокат Мария Пухова.
"Лариса Александровна регулярно оплачивала счета за услуги ЖКХ, когда они приходили", - сказала собеседница агентства.
Накануне адвокат новой собственницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что готовит заявление в суд о взыскании судебных расходов, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и возмещение отчета об оценке цены квартиры.
Ранее Свириденко заявляла, что Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на квартиру пока там проживала Долина.
В минувший понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители певицы. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.