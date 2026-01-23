Рейтинг@Mail.ru
09:40 23.01.2026 (обновлено: 11:55 23.01.2026)
Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру, заявила ее адвокат
жилье
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
Новости
жилье, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
РИА Новости: адвокат Долиной заявила, что она оплачивала услуги ЖКХ за квартиру

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру в Хамовниках, пока шли судебные разбирательства, сообщила РИА Новости ее адвокат Мария Пухова.
"Лариса Александровна регулярно оплачивала счета за услуги ЖКХ, когда они приходили", - сказала собеседница агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов
Вчера, 15:43
Накануне адвокат новой собственницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что готовит заявление в суд о взыскании судебных расходов, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и возмещение отчета об оценке цены квартиры.
Ранее Свириденко заявляла, что Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на квартиру пока там проживала Долина.
В минувший понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители певицы. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной
19 января, 13:51
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
