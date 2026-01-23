Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру, заявила ее адвокат

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина регулярно оплачивала услуги ЖКХ за квартиру в Хамовниках, пока шли судебные разбирательства, сообщила РИА Новости ее адвокат Мария Пухова.

"Лариса Александровна регулярно оплачивала счета за услуги ЖКХ, когда они приходили", - сказала собеседница агентства.

Накануне адвокат новой собственницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что готовит заявление в суд о взыскании судебных расходов, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и возмещение отчета об оценке цены квартиры.

Ранее Свириденко заявляла, что Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на квартиру пока там проживала Долина.

В минувший понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители певицы. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.