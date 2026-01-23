Адвокат объяснила, как взыскать долг даже спустя годы

"Если должник не возвращает взятые денежные средства в срок, указанный в расписке, обратиться за их взысканием в суд можно уже на следующий день просрочки", — объясняет она.

Стандартный срок возврата — 30 дней с момента предъявления требования, если в договоре не указано другое. Если это время прошло, а денег так и нет, следует, не затягивая, обратиться в суд.