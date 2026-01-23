Адвокат объяснила, как взыскать долг даже спустя годы

Рейтинг@Mail.ru
03:10 23.01.2026
Некоторые долги можно взыскать, даже если после заключения договора прошли годы, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева. РИА Новости, 23.01.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Некоторые долги можно взыскать, даже если после заключения договора прошли годы, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
"Если должник не возвращает взятые денежные средства в срок, указанный в расписке, обратиться за их взысканием в суд можно уже на следующий день просрочки", — объясняет она.
Стандартный срок возврата — 30 дней с момента предъявления требования, если в договоре не указано другое. Если это время прошло, а денег так и нет, следует, не затягивая, обратиться в суд.
Срок исковой давности по таким делам — три года со дня, когда долг должен быть возвращен. Однако в ряде случаев суд взыскивает старые долги, даже если срок пропущен, заключила Яковлева.
Анастасия Яковлева, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР", Долг
 
 
