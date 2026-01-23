Санду исключила США из числа союзников Молдавии, заявил Додон

КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон заявил, что руководство республики исключило США из числа стратегических партнеров, оставив в перечне лишь Румынию, Украину, Европейский союз и НАТО.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.