Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР
20:57 23.01.2026
Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР
Помимо Азовского моря, на территории ДНР есть много других туристических мест, рассказал журналистам глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2026
общество
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв– РИА Новости. Помимо Азовского моря, на территории ДНР есть много других туристических мест, рассказал журналистам глава республики Денис Пушилин.
Глава ДНР отметил, что по территории республики проходит линия фронта, однако она отодвигается, и появляются возможности развития туристического потенциала, которому сейчас уделяется особое внимание. По его словам, трасса "Таврида" вокруг Азовского моря также благоприятно повлияет на туристическую составляющую региона.
"Но, опять же, есть много других туристически привлекательных мест, Хомутовская степь, "Каменные могилы", и, вы знаете, побережье у нас тоже интересное, и там фламинго, который прилетает, это тоже (есть - ред.) в Донбассе", - рассказал Пушилин.
Азовское море, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
 
 
Заголовок открываемого материала