https://ria.ru/20260123/dnr-2069983533.html
Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР
Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР - РИА Новости, 23.01.2026
Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР
Помимо Азовского моря, на территории ДНР есть много других туристических мест, рассказал журналистам глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:57:00+03:00
2026-01-23T20:57:00+03:00
2026-01-23T20:57:00+03:00
азовское море
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_0:133:3153:1907_1920x0_80_0_0_f1dfdb13b3633c26a83fb8b6381d7c62.jpg
https://ria.ru/20260123/pushilin-2069975494.html
азовское море
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_21beb3328a7ee21a53400377d2f5fa93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Азовское море, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР
Пушилин: на территории ДНР есть много туристических мест