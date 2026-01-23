Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчину арестовали за двойное убийство - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 23.01.2026 (обновлено: 14:34 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/dmitrov-2069880544.html
В Подмосковье мужчину арестовали за двойное убийство
В Подмосковье мужчину арестовали за двойное убийство - РИА Новости, 23.01.2026
В Подмосковье мужчину арестовали за двойное убийство
Мужчина зарезал двух знакомых, а потом поджег квартиру в Дмитрове, чтобы скрыть улики, его быстро поймали и арестовали, сообщили в подмосковных главке СК РФ и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:32:00+03:00
2026-01-23T14:34:00+03:00
происшествия
дмитров
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251217/kriminal-2062740968.html
дмитров
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дмитров, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Дмитров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчину арестовали за двойное убийство

В Дмитрове мужчину арестовали за убийство двух людей и поджог квартиры

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мужчина зарезал двух знакомых, а потом поджег квартиру в Дмитрове, чтобы скрыть улики, его быстро поймали и арестовали, сообщили в подмосковных главке СК РФ и прокуратуре.
По данным ведомств, 18 января в квартире в Дмитрове между тремя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них, будучи пьяным, несколько раз ударил ножом знакомых в шею и грудь, оба потерпевших скончались.
Чтобы скрыть улики, злоумышленник поджег квартиру и сбежал, но его нашли. В отношении 25-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух человек и уничтожении имущества.
"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в областном главке СК, отметив, что в ходе допроса он рассказал об обстоятельствах преступления.
В прокуратуре добавили, что ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Петербурге арестовали двоих поджигателей дверей
17 декабря 2025, 18:16
 
ПроисшествияДмитровРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала