В Подмосковье мужчину арестовали за двойное убийство

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мужчина зарезал двух знакомых, а потом поджег квартиру в Дмитрове, чтобы скрыть улики, его быстро поймали и арестовали, сообщили в подмосковных главке СК РФ и прокуратуре.
По данным ведомств, 18 января в квартире в Дмитрове между тремя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них, будучи пьяным, несколько раз ударил ножом знакомых в шею и грудь, оба потерпевших скончались.
Чтобы скрыть улики, злоумышленник поджег квартиру и сбежал, но его нашли. В отношении 25-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух человек и уничтожении имущества.
"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в областном главке СК, отметив, что в ходе допроса он рассказал об обстоятельствах преступления.
В прокуратуре добавили, что ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
