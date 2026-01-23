Рейтинг@Mail.ru
03:53 23.01.2026 (обновлено: 03:58 23.01.2026)
Дмитриев прокомментировал переговоры с делегацией США в Кремле
Дмитриев прокомментировал переговоры с делегацией США в Кремле

Дмитриев назвал переговоры с делегацией США в Кремле важными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Стивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Стивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал важными прошедшие в Кремле переговоры российской и американской сторон.
"Сегодня прошли важные переговоры в Кремле между Россией и США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
ПолитикаКирилл ДмитриевРоссия
 
 
