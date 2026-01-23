https://ria.ru/20260123/diplom-2069889377.html
Жителя Архангельска будут судить за поддельный диплом музыканта
Мужчину, который 25 лет назад был отчислен из музыкального училища и попытался устроиться в оркестр УФСИН артистом, будут судить в Архангельске, сообщили РИА... РИА Новости, 23.01.2026
МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Мужчину, который 25 лет назад был отчислен из музыкального училища и попытался устроиться в оркестр УФСИН артистом, будут судить в Архангельске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.
"Мужчина пришел устраиваться на работу и предоставил диплом об окончании музучилища. Однако когда документ стали проверять, выяснилось, что училище он так и не окончил. Его задержали"- рассказала собеседница агентства.
Теперь дело направлено в Соломбальский суд Архангельской области
Как ранее рассказали в суде, 50-летний житель Архангельска
, работник культурного центра, обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ
(приобретение, хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).
По версии следствия, архангелогородец четверть века назад был отчислен из музыкального училища, а в 2025 году через интернет купил диплом о среднем специальном образовании по специальности "Преподаватель, артист оркестра, руководитель творческого коллектива", датированный 2000 годом.
Диплом музучилища мужчина предоставил, устраиваясь на должность артиста оркестра регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.