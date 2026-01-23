Рейтинг@Mail.ru
Жителя Архангельска будут судить за поддельный диплом музыканта - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/diplom-2069889377.html
Жителя Архангельска будут судить за поддельный диплом музыканта
Жителя Архангельска будут судить за поддельный диплом музыканта - РИА Новости, 23.01.2026
Жителя Архангельска будут судить за поддельный диплом музыканта
Мужчину, который 25 лет назад был отчислен из музыкального училища и попытался устроиться в оркестр УФСИН артистом, будут судить в Архангельске, сообщили РИА... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:09:00+03:00
2026-01-23T15:09:00+03:00
архангельск
россия
архангельская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600275547_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ece1f363f416c2888a78133929ce29c1.jpg
https://ria.ru/20260105/polsha-2066493796.html
https://ria.ru/20260123/zoloto-2069862369.html
архангельск
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600275547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e73cb2a25889a8150f9d5893692d09e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск, россия, архангельская область, происшествия
Архангельск, Россия, Архангельская область, Происшествия
Жителя Архангельска будут судить за поддельный диплом музыканта

РИА Новости: жителя Архангельска будут судить за фальшивый диплом для оркестра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие соединения специального назначения
Военнослужащие соединения специального назначения - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие соединения специального назначения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Мужчину, который 25 лет назад был отчислен из музыкального училища и попытался устроиться в оркестр УФСИН артистом, будут судить в Архангельске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.
"Мужчина пришел устраиваться на работу и предоставил диплом об окончании музучилища. Однако когда документ стали проверять, выяснилось, что училище он так и не окончил. Его задержали"- рассказала собеседница агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Польше будут судить украинцев за подделку документов
5 января, 16:49
Теперь дело направлено в Соломбальский суд Архангельской области.
Как ранее рассказали в суде, 50-летний житель Архангельска, работник культурного центра, обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).
По версии следствия, архангелогородец четверть века назад был отчислен из музыкального училища, а в 2025 году через интернет купил диплом о среднем специальном образовании по специальности "Преподаватель, артист оркестра, руководитель творческого коллектива", датированный 2000 годом.
Диплом музучилища мужчина предоставил, устраиваясь на должность артиста оркестра регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Москве будут судить аферистов, продававших фальшивые слитки золота
Вчера, 13:48
 
АрхангельскРоссияАрхангельская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала