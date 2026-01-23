Рейтинг@Mail.ru
12:37 23.01.2026 (обновлено: 12:38 23.01.2026)
В Красноярском крае девочка погибла, роя тоннель в сугробе

© СК РоссииСотрудник СК России на месте, где погиб ребенок, роя тоннель в сугробе в Красноярском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Десятилетняя девочка в Красноярском крае погибла, роя тоннель в сугробе, верхняя часть которого обрушилась и перекрыла выход, сообщила пресс-службе регионального СУСК РФ.
"По данным следствия, 23 января 2026 года несовершеннолетняя играла на улице рядом с домом по улице Совхозной в поселке Березовка. Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Ребёнок не смог выбраться и погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссия
 
 
