https://ria.ru/20260123/devochka-2069827743.html
В Красноярском крае девочка погибла, роя тоннель в сугробе
В Красноярском крае девочка погибла, роя тоннель в сугробе - РИА Новости, 23.01.2026
В Красноярском крае девочка погибла, роя тоннель в сугробе
Десятилетняя девочка в Красноярском крае погибла, роя тоннель в сугробе, верхняя часть которого обрушилась и перекрыла выход, сообщила пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:37:00+03:00
2026-01-23T12:37:00+03:00
2026-01-23T12:38:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069826516_9:0:1262:705_1920x0_80_0_0_c44e6c1401bbf55f27d91c1dc6c9306b.jpg
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069826516_322:0:1262:705_1920x0_80_0_0_7f160f477b2c017c59874368750e7d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
В Красноярском крае девочка погибла, роя тоннель в сугробе
В Красноярском крае десятилетняя девочка погибла, роя тоннель в сугробе