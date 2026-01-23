В Красноярском крае девочка погибла, роя тоннель в сугробе

"По данным следствия, 23 января 2026 года несовершеннолетняя играла на улице рядом с домом по улице Совхозной в поселке Березовка. Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Ребёнок не смог выбраться и погиб", - говорится в сообщении.