Зимний день московского спорта пройдет в "Лужниках" - РИА Новости, 23.01.2026
15:43 23.01.2026
Зимний день московского спорта пройдет в "Лужниках"
Зимний день московского спорта пройдет в "Лужниках"
Зимний день московского спорта состоится 25 января на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы,... РИА Новости, 23.01.2026
москва
алсу (алсу абрамова)
мари краймбрери
москва
москва, алсу (алсу абрамова), мари краймбрери
Москва, Алсу (Алсу Абрамова), Мари Краймбрери
Зимний день московского спорта пройдет в "Лужниках"

Зимний день московского спорта состоится в комплексе "Лужники" 25 января

© Фото : пресс-служба департамента спорта МосквыЗимний день московского спорта в "Лужниках"
Зимний день московского спорта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы
Зимний день московского спорта в "Лужниках"
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Зимний день московского спорта состоится 25 января на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы, организатора события.
Гости смогут прокатиться по тюбинговой горке и лыжно-биатлонной трассе, посетить спортивный каток и фестиваль ко Дню студента, а также поучаствовать в десятках спортивных активностей и в мастер-классах. На сцене фестиваля пройдут выступления Алсу и Мари Краймбрери.
Для всех желающих будут открыты керлинг, боулинг, снежный дартс, дриблинг с шайбой на искусственном льду, командные лыжи, полосы препятствий, зимний волейбол, бочче, VR-сноуборд, зимний кинотеатр и творческая мастерская санок.
Работать будут и детские игровые зоны, где самые маленькие участники смогут покататься на зимнем паровозе, слепить снеговика или поучаствовать в конкурсах. На площадке появятся тематические фотозоны, включая динамический спиннер 360°, а также интерактивная карта Москвы, на которой гости смогут оставить снежинку-пожелание. Гостей фестиваля ждут также творческие мастер-классы, которые будут интересны и взрослым, и детям: свечи из вощины, ароматические саше и вязаные шапочки-брелоки.
В 10:00 начнется лыжная гонка "TopSki Family". Участники смогут получить стартовые номера с 8.30, а затем пройдут заезды по возрастным категориям, корпоративные и семейные эстафеты. Награждение победителей состоится днем. Тюбинговая горка будет работать с 11:00 до 21:00, а фестиваль ко Дню студента на "Южном катке" начнется с 14:30.
В течение дня корреспонденты будут перемещаться между спортивными локациями и рассказывать о самых интересных событиях.
Каждый участник фестиваля сможет собрать отметки о прохождении активностей в специальной карточке и получить памятные призы.
Зимний день московского спорта открыт для людей любого возраста и уровня подготовки.
Все активности бесплатные, но для части программ потребуется предварительная регистрация.
 
