Зимний день московского спорта пройдет в "Лужниках"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Зимний день московского спорта состоится 25 января на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы, организатора события.

Гости смогут прокатиться по тюбинговой горке и лыжно-биатлонной трассе, посетить спортивный каток и фестиваль ко Дню студента, а также поучаствовать в десятках спортивных активностей и в мастер-классах. На сцене фестиваля пройдут выступления Алсу и Мари Краймбрери.

Для всех желающих будут открыты керлинг, боулинг, снежный дартс, дриблинг с шайбой на искусственном льду, командные лыжи, полосы препятствий, зимний волейбол, бочче, VR-сноуборд, зимний кинотеатр и творческая мастерская санок.

Работать будут и детские игровые зоны, где самые маленькие участники смогут покататься на зимнем паровозе, слепить снеговика или поучаствовать в конкурсах. На площадке появятся тематические фотозоны, включая динамический спиннер 360°, а также интерактивная карта Москвы, на которой гости смогут оставить снежинку-пожелание. Гостей фестиваля ждут также творческие мастер-классы, которые будут интересны и взрослым, и детям: свечи из вощины, ароматические саше и вязаные шапочки-брелоки.

В 10:00 начнется лыжная гонка "TopSki Family". Участники смогут получить стартовые номера с 8.30, а затем пройдут заезды по возрастным категориям, корпоративные и семейные эстафеты. Награждение победителей состоится днем. Тюбинговая горка будет работать с 11:00 до 21:00, а фестиваль ко Дню студента на "Южном катке" начнется с 14:30.

В течение дня корреспонденты будут перемещаться между спортивными локациями и рассказывать о самых интересных событиях.

Каждый участник фестиваля сможет собрать отметки о прохождении активностей в специальной карточке и получить памятные призы.

Зимний день московского спорта открыт для людей любого возраста и уровня подготовки.