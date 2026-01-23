Рейтинг@Mail.ru
Делегации в Абу-Даби проводят неформальные встречи, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
15:56 23.01.2026 (обновлено: 18:56 23.01.2026)
Делегации в Абу-Даби проводят неформальные встречи, сообщили СМИ
Делегации в Абу-Даби проводят неформальные встречи, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Делегации в Абу-Даби проводят неформальные встречи, сообщили СМИ
Делегации РФ, Украины и США в Абу-Даби на данный момент проводят неформальные встречи, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинскую сторону. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:56:00+03:00
2026-01-23T18:56:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Россия
Делегации в Абу-Даби проводят неформальные встречи, сообщили СМИ

Sky News: делегации РФ, Украины, США в Абу-Даби проводят неформальные встречи

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Делегации РФ, Украины и США в Абу-Даби на данный момент проводят неформальные встречи, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинскую сторону.
"На данный момент проходят неформальные встречи. Формальные переговоры должны начаться вечером", - говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о переговорах России и США в Кремле
Вчера, 15:55
Ранее этот телеканал со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались, теперь Sky News уточнил их статус.
В пятницу в Абу-Даби планируется провести первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Встреча в Абу-Даби определит будущее Украины, считает турецкий эксперт
Вчера, 15:18
 
