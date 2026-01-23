https://ria.ru/20260123/delegatsii-2069901466.html
Делегации в Абу-Даби проводят неформальные встречи, сообщили СМИ
Делегации в Абу-Даби проводят неформальные встречи, сообщили СМИ
Делегации РФ, Украины и США в Абу-Даби на данный момент проводят неформальные встречи, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинскую сторону. РИА Новости, 23.01.2026
