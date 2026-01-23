Ишингер назвал обсуждение в Давосе судьбы Гренландии цирком

БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Обсуждение судьбы Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе является "цирком" на фоне необходимости урегулировать конфликт на Украине, заявил в интервью телеканалу ZDF исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Трагичность этого процесса, этого цирка — иначе происходящее в Давосе и не назовёшь, — заключается в том, что энергия, которую мы, все европейцы и американцы, в этот исторический момент должны были бы сосредоточить на теме Украины , была не ко времени и без какой-либо острой необходимости отвлечена на тему Гренландии", - сказал он.

По мнению Ишингера , мировые лидеры должны были использовать площадку в Давосе для послания "сигнала" Российской Федерации о необходимости завершения украинского конфликта, но вместо этого время было потрачено на "внутренний спор" вокруг Гренландии

"Трансатлантический фарфор – то есть доверие – был серьёзно поврежден" - добавил он.