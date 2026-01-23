https://ria.ru/20260123/davos-2069762965.html
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT - РИА Новости, 23.01.2026
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT
Руководители крупных компаний, собравшиеся в Давосе послушать речь американского президента Дональда Трампа в среду, после его выступления не могли покинуть зал РИА Новости, 23.01.2026
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT
FT: глав крупных фирм полчаса не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе