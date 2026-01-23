Рейтинг@Mail.ru
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT - РИА Новости, 23.01.2026
09:08 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/davos-2069762965.html
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT - РИА Новости, 23.01.2026
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT
Руководители крупных компаний, собравшиеся в Давосе послушать речь американского президента Дональда Трампа в среду, после его выступления не могли покинуть зал РИА Новости, 23.01.2026
в мире
давос
сша
дональд трамп
shell
давос
сша
в мире, давос, сша, дональд трамп, shell
В мире, Давос, США, Дональд Трамп, Shell
Глав крупных фирм не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе, пишет FT

FT: глав крупных фирм полчаса не выпускали из зала после речи Трампа в Давосе

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Руководители крупных компаний, собравшиеся в Давосе послушать речь американского президента Дональда Трампа в среду, после его выступления не могли покинуть зал в течение получаса из соображений безопасности, сообщает газета Financial Times.
Как отмечает издание, более 100 глав крупных фирм ждали в течение часа прибытия лидера США. Некоторые, например, глава американской финансовой корпорации JP Morgan Chase Джейми Даймон и глава Shell Ваэль Саван покинули место проведения мероприятия до того, как туда приехал Трамп.
"Тем, кто остался, не позволили покинуть зал в течение примерно 30 минут после его (Трампа - ред.) отъезда из-за протоколов безопасности", - говорится в сообщении газеты.
По словам источника, крупные бизнесмены были вынуждены сидеть в зале как "животные в загоне". При этом некоторым, например, гендиректору Nvidia Дженсену Хуангу нужно было успеть на самолет.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ
В миреДавосСШАДональд ТрампShell
 
 
