Данные 149 миллионов аккаунтов, включая Gmail, утекли в Сеть, пишет Wired - РИА Новости, 23.01.2026
15:23 23.01.2026 (обновлено: 15:52 23.01.2026)
Данные 149 миллионов аккаунтов, включая Gmail, утекли в Сеть, пишет Wired
В Сеть утекли данные 149 миллионов аккаунтов, в том числе от Gmail и Facebook*, пишет портал Wired. РИА Новости, 23.01.2026
технологии, россия, netflix, yahoo! inc., в мире, microsoft corporation
© Getty Images / Prae_StudioЗащита персональных данных
Защита персональных данных
© Getty Images / Prae_Studio
Защита персональных данных. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Сеть утекли данные 149 миллионов аккаунтов, в том числе от Gmail и Facebook*, пишет портал Wired.
"База данных, содержащая 149 миллионов логинов и паролей учетных записей, включая 48 миллионов для Gmail, 17 миллионов для Facebook* и 420 тысяч для криптовалютной платформы Binance, была удалена после того, как исследователь сообщил об утечке хостинг-провайдеру", — говорится в статье.

Также обнаружены учетные данные для государственных систем из разных стран, для авторизации держателей банковских и кредитных карт и от платформ потокового мультимедиа.
Так, в архиве содержались сведения около четырех миллионов аккаунтов в Yahoo, полутора — Microsoft Outlook, 900 тысяч — iCloud от Apple, еще 1,4 миллиона академических и институциональных учетных записей с доменом .edu, а также 780 тысяч логинов от TikTok, 100 тысяч — от OnlyFans и 3,4 миллиона — от Netflix. При этом данные были общедоступны и отображались в веб-поиске через браузер.
Аналитик по безопасности Джереми Фаулер, обнаруживший утечку, не смог найти указаний на то, кто владел и управлял этими данными. Он допустил, что их собрало вредоносное ПО.
Эксперт утверждает, что в течение месяца, пока он пытался связаться с хостинг-провайдером по этому поводу, база данных продолжала расти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
