Данные 149 миллионов аккаунтов, включая Gmail, утекли в Сеть, пишет Wired
Данные 149 миллионов аккаунтов, включая Gmail, утекли в Сеть, пишет Wired - РИА Новости, 23.01.2026
Данные 149 миллионов аккаунтов, включая Gmail, утекли в Сеть, пишет Wired
23.01.2026 В Сеть утекли данные 149 миллионов аккаунтов, в том числе от Gmail и Facebook*, пишет портал Wired.
2026-01-23T15:23:00+03:00
2026-01-23T15:23:00+03:00
2026-01-23T15:52:00+03:00
технологии
россия
netflix
yahoo! inc.
в мире
microsoft corporation
россия
Данные 149 миллионов аккаунтов, включая Gmail, утекли в Сеть, пишет Wired
Wired: данные 149 млн аккаунтов, в том числе Gmail и Netflix, утекли в Сеть
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
В Сеть утекли данные 149 миллионов аккаунтов, в том числе от Gmail и Facebook*, пишет портал Wired
.
«
"База данных, содержащая 149 миллионов логинов и паролей учетных записей, включая 48 миллионов для Gmail, 17 миллионов для Facebook* и 420 тысяч для криптовалютной платформы Binance, была удалена после того, как исследователь сообщил об утечке хостинг-провайдеру", — говорится в статье.
Также обнаружены учетные данные для государственных систем из разных стран, для авторизации держателей банковских и кредитных карт и от платформ потокового мультимедиа.
Так, в архиве содержались сведения около четырех миллионов аккаунтов в Yahoo, полутора — Microsoft Outlook, 900 тысяч — iCloud от Apple
, еще 1,4 миллиона академических и институциональных учетных записей с доменом .edu, а также 780 тысяч логинов от TikTok, 100 тысяч — от OnlyFans и 3,4 миллиона — от Netflix. При этом данные были общедоступны и отображались в веб-поиске через браузер.
Аналитик по безопасности Джереми Фаулер, обнаруживший утечку, не смог найти указаний на то, кто владел и управлял этими данными. Он допустил, что их собрало вредоносное ПО.
Эксперт утверждает, что в течение месяца, пока он пытался связаться с хостинг-провайдером по этому поводу, база данных продолжала расти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.