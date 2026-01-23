https://ria.ru/20260123/daniya-2069860086.html
Премьер Дании встретится с гренландским коллегой
Премьер Дании встретится с гренландским коллегой - РИА Новости, 23.01.2026
Премьер Дании встретится с гренландским коллегой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в пятницу отправится в Гренландию и встретится с премьером автономии, сообщила ее канцелярия. РИА Новости, 23.01.2026
