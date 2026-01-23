Рейтинг@Mail.ru
13:39 23.01.2026
Премьер Дании встретится с гренландским коллегой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в пятницу отправится в Гренландию и встретится с премьером автономии, сообщила ее канцелярия. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
метте фредериксен
гренландия
дания
брюссель
в мире, метте фредериксен, гренландия, дания, брюссель
В мире, Метте Фредериксен, Гренландия, Дания, Брюссель
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в пятницу отправится в Гренландию и встретится с премьером автономии, сообщила ее канцелярия.
"Премьер-министр Метте Фредериксен сегодня отправляется из Брюсселя в Нуук для встречи с председателем правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
