Рейтинг@Mail.ru
Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30 - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 23.01.2026 (обновлено: 23:43 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/chislo-2069963597.html
Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30
Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30 - РИА Новости, 23.01.2026
Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30
Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:56:00+03:00
2026-01-23T23:43:00+03:00
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:157:2560:1597_1920x0_80_0_0_2ca1d7aceaf6f40f1461842311441ea5.jpg
https://ria.ru/20260122/adygeya-2069523918.html
республика адыгея
тахтамукайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_669678aeef5c9a05a1ac9a8c1353ab72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Происшествия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30

Глава Адыгеи Кумпилов: число поврежденных домов после атаки БПЛА выросло до 30

© Мурат Кумпилов/TelegramПоследствия атаки БПЛА на Адыгею
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Мурат Кумпилов/Telegram
Последствия атаки БПЛА на Адыгею. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«
"Управляющие компании продолжают уточнять информацию о жильцах, о поврежденных домах – их число выросло до 30", - написал Кумпилов в Telegram-канале.
В среду Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС. При разборе завалов на месте удара беспилотников были обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщал глава республики. На базе отдыха "Шапсуг" был развернут ПВР.
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
22 января, 11:33
 
ПроисшествияРеспублика АдыгеяТахтамукайский районМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала