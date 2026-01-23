https://ria.ru/20260123/chelovek-2069949538.html
В Тверской области три человека погибли при пожаре
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области, организована доследственная проверка, сообщили прокуратура и СУСК по региону. РИА Новости, 23.01.2026
мирный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мирный
россия
