В Тверской области три человека погибли при пожаре
18:02 23.01.2026 (обновлено: 18:17 23.01.2026)
В Тверской области три человека погибли при пожаре
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области, организована доследственная проверка, сообщили прокуратура и СУСК по региону. РИА Новости, 23.01.2026
РЯЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области, организована доследственная проверка, сообщили прокуратура и СУСК по региону.
"Сегодня, 23 января 2026 года, в дневное время в поселке Мирный Лихославльского муниципального округа произошло возгорание частного дома. Три человека погибли, предположительно, двое мужчин и одна женщина", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
В Telegram-канале СУСК по Тверской области отмечается, что тела обнаружены сотрудниками МЧС России при тушении пожара. Организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехали следователь и криминалист. Для определения причин смерти, а также очага и причин возгорания назначат экспертные исследования.
На месте пожара в частном доме в Серпухове - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
После гибели детей в пожаре в Подмосковье завели уголовное дело
ПроисшествияМирныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
