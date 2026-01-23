ПРАГА, 23 янв - РИА Новости. Чехия получила приглашение присоединиться к "Совету мира", формируемому президентом США Дональдом Трампом, сообщила журналистам пресс-секретарь чешского правительства Карла Мрачкова.

"Чехия получила приглашение присоединиться к "Совету мира". Департамент международных организаций МИД республики в настоящее время готовит материалы для правительства по этому вопросу", - сказала Мрачкова

По данным портала Novinky, позиция чешского правительства по данной теме пока неясна, премьер Андрей Бабиш находится в четверг в Брюсселе на саммите ЕС. В свою очередь, президент Петр Павел заявил в четверг, что Чехия должна выразить свое отношение к членству в "Совете мира" после изучения его условий и полномочий.