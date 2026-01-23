Рейтинг@Mail.ru
Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира - РИА Новости, 23.01.2026
00:44 23.01.2026
Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира
2026
Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира

ПРАГА, 23 янв - РИА Новости. Чехия получила приглашение присоединиться к "Совету мира", формируемому президентом США Дональдом Трампом, сообщила журналистам пресс-секретарь чешского правительства Карла Мрачкова.
"Чехия получила приглашение присоединиться к "Совету мира". Департамент международных организаций МИД республики в настоящее время готовит материалы для правительства по этому вопросу", - сказала Мрачкова
По данным портала Novinky, позиция чешского правительства по данной теме пока неясна, премьер Андрей Бабиш находится в четверг в Брюсселе на саммите ЕС. В свою очередь, президент Петр Павел заявил в четверг, что Чехия должна выразить свое отношение к членству в "Совете мира" после изучения его условий и полномочий.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам ряда государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В четверг 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
В миреЧехияСШАБрюссельДональд ТрампАндрей БабишПетр ПавелЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
