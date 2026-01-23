https://ria.ru/20260123/chehija-2069725597.html
Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира
Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира - РИА Новости, 23.01.2026
Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира
Чехия получила приглашение присоединиться к "Совету мира", формируемому президентом США Дональдом Трампом, сообщила журналистам пресс-секретарь чешского... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:44:00+03:00
2026-01-23T00:44:00+03:00
2026-01-23T00:44:00+03:00
в мире
чехия
сша
брюссель
дональд трамп
андрей бабиш
петр павел
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg
https://ria.ru/20260122/belgija-2069720603.html
https://ria.ru/20260122/orban-2069711038.html
чехия
сша
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ebf7262d8aac2d4ed353445c874a925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, сша, брюссель, дональд трамп, андрей бабиш, петр павел, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Чехия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Андрей Бабиш, Петр Павел, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта
Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира
Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира Трампа
ПРАГА, 23 янв - РИА Новости. Чехия получила приглашение присоединиться к "Совету мира", формируемому президентом США Дональдом Трампом, сообщила журналистам пресс-секретарь чешского правительства Карла Мрачкова.
"Чехия получила приглашение присоединиться к "Совету мира". Департамент международных организаций МИД республики в настоящее время готовит материалы для правительства по этому вопросу", - сказала Мрачкова
По данным портала Novinky, позиция чешского правительства по данной теме пока неясна, премьер Андрей Бабиш находится в четверг в Брюсселе на саммите ЕС. В свою очередь, президент Петр Павел заявил в четверг, что Чехия должна выразить свое отношение к членству в "Совете мира" после изучения его условий и полномочий.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам ряда государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В четверг 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.