Бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц скончался в возрасте 71 года от рака, сообщила его семья. РИА Новости, 23.01.2026
Умер бывший басист рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц скончался в возрасте 71 года от рака, сообщила его семья.
"С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш любимый Фрэнсис скончался вчера после личной борьбы с раком. Он мирно покинул этот мир, окруженный любовью", - сообщили его жена и трое детей в соцсети Facebook*. Отмечается, что на протяжении его борьбы с болезнью семья была рядом с ним и поддерживала.
Жена и дети музыканта поблагодарили его фанатов по всему миру за преданность, любовь и веру на протяжении всего его пути.
"Вы подарили ему мир, а он в ответ подарил вам свою музыку. И, хотя струны умолкли, его душа живет в каждой сыгранной им ноте и в каждой жизни, к которой он прикоснулся",- написала семья.
Фрэнсис Буххольц был участником рок-группы Scorpions
до 1992 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.