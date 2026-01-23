Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший басист рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
Культура
 
17:14 23.01.2026 (обновлено: 18:21 23.01.2026)
Умер бывший басист рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
Умер бывший басист рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
Умер бывший басист рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
Бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц скончался в возрасте 71 года от рака, сообщила его семья.
Умер бывший басист рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц

Бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
Бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц скончался в возрасте 71 года от рака, сообщила его семья.
"С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш любимый Фрэнсис скончался вчера после личной борьбы с раком. Он мирно покинул этот мир, окруженный любовью", - сообщили его жена и трое детей в соцсети Facebook*. Отмечается, что на протяжении его борьбы с болезнью семья была рядом с ним и поддерживала.
Жена и дети музыканта поблагодарили его фанатов по всему миру за преданность, любовь и веру на протяжении всего его пути.
«
"Вы подарили ему мир, а он в ответ подарил вам свою музыку. И, хотя струны умолкли, его душа живет в каждой сыгранной им ноте и в каждой жизни, к которой он прикоснулся",- написала семья.
Фрэнсис Буххольц был участником рок-группы Scorpions до 1992 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
