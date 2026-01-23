Рейтинг@Mail.ru
Британия перебросила в Катар истребители на фоне напряженности в регионе
15:32 23.01.2026
Британия перебросила в Катар истребители на фоне напряженности в регионе
Британия перебросила в Катар истребители на фоне напряженности в регионе - РИА Новости, 23.01.2026
Британия перебросила в Катар истребители на фоне напряженности в регионе
Великобритания по просьбе властей Катара перебросила в в ближневосточную страну истребители Typhoon на фоне напряженности в регионе, заявили в британском... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
катар
великобритания
персидский залив
дональд трамп
джон хили
в мире, катар, великобритания, персидский залив, дональд трамп, джон хили
В мире, Катар, Великобритания, Персидский залив, Дональд Трамп, Джон Хили
Британия перебросила в Катар истребители на фоне напряженности в регионе

Британия перебросила в Катар истребители Typhoon на фоне напряженности в регионе

© AP Photo / Vadim Ghirda Истребители "Тайфун" британских ВВС
 Истребители Тайфун британских ВВС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребители "Тайфун" британских ВВС. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Великобритания по просьбе властей Катара перебросила в в ближневосточную страну истребители Typhoon на фоне напряженности в регионе, заявили в британском министерстве обороны,
"Совместная британо-катарская 12-я эскадрилья королевских ВВС истребителей Typhoon развернута в Персидском заливе в связи с напряженностью в регионе... (эскадрилья) была развернута по просьбе правительства Катара в оборонительных целях", - говорится в заявлении военного ведомства.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пентагон начал переброску истребителей на Ближний Восток, сообщила WSJ
21 января, 09:21
Отмечается, что развертывание пройдет в рамках двустороннего оборонного соглашения между Великобританией и Катаром. Эскадрилья истребителей Typhoon регулярно перебрасывается в Катар для проведения совместных учений и обмена опытом.
"Катар и Великобритания являются близкими партнерами, и наши исторические связи в области обороны насчитывают десятилетия. Это партнерство укрепляет национальную безопасность обеих наших стран и поддерживает стабильность в регионе Персидского залива. Сегодняшнее развертывание основано на этих общих целях", - подчеркнул в пресс-релизе британский министр обороны Джон Хили.
Британские силы в Катаре располагаются на авиабазе Аль-Удейд недалеко от Дохи.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские корабли движутся в сторону Ирана "на всякий случай".
Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дания передаст Украине истребители F-16
20 января, 18:30
 
