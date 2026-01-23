Британия перебросила в Катар истребители на фоне напряженности в регионе

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Великобритания по просьбе властей Катара перебросила в в ближневосточную страну истребители Typhoon на фоне напряженности в регионе, заявили в британском министерстве обороны,
"Совместная британо-катарская 12-я эскадрилья королевских ВВС истребителей Typhoon развернута в Персидском заливе в связи с напряженностью в регионе... (эскадрилья) была развернута по просьбе правительства Катара в оборонительных целях", - говорится в заявлении военного ведомства.
Отмечается, что развертывание пройдет в рамках двустороннего оборонного соглашения между Великобританией и Катаром. Эскадрилья истребителей Typhoon регулярно перебрасывается в Катар для проведения совместных учений и обмена опытом.
"Катар и Великобритания являются близкими партнерами, и наши исторические связи в области обороны насчитывают десятилетия. Это партнерство укрепляет национальную безопасность обеих наших стран и поддерживает стабильность в регионе Персидского залива. Сегодняшнее развертывание основано на этих общих целях", - подчеркнул в пресс-релизе британский министр обороны Джон Хили.
Британские силы в Катаре располагаются на авиабазе Аль-Удейд недалеко от Дохи.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские корабли движутся в сторону Ирана "на всякий случай".
