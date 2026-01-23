Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскритиковали слова Трампа о положении союзников в Афганистане - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/britaniya-2069890346.html
В Британии раскритиковали слова Трампа о положении союзников в Афганистане
В Британии раскритиковали слова Трампа о положении союзников в Афганистане - РИА Новости, 23.01.2026
В Британии раскритиковали слова Трампа о положении союзников в Афганистане
Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс назвал "совершенно нелепыми" слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники США отсиживались РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:12:00+03:00
2026-01-23T15:12:00+03:00
в мире
сша
афганистан
великобритания
дональд трамп
кеми баденок
нато
джон хили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
https://ria.ru/20260119/nato-2068910967.html
сша
афганистан
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, великобритания, дональд трамп, кеми баденок, нато, джон хили
В мире, США, Афганистан, Великобритания, Дональд Трамп, Кеми Баденок, НАТО, Джон Хили
В Британии раскритиковали слова Трампа о положении союзников в Афганистане

В Британии назвали слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане нелепыми

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс назвал "совершенно нелепыми" слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники США отсиживались в тылу в Афганистане.
В четверг Трамп в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что США никогда по настоящему не просили помощи у союзников. Он также заявил, что в Афганистане союзники находись вдали от линии фронта несмотря на то, что направили туда войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
22 января, 08:00
"Честно говоря, это совершенно нелепо. Многие храбрые и благородные военнослужащие из многих стран сражались на линии фронта. Многие воевали далеко за пределами фронта. Я пять раз служил в Афганистане, много раз вместе с моими американскими коллегами. Мы вместе проливали кровь, пот и слезы. Не все вернулись домой", - заявил Карнс в видео, опубликованном в соцсети X.
Карнс также напомнил, что что во время Второй мировой войны в Нормандии высадилось больше британских войск, чем войск любой другой страны.
Британский министр обороны Джон Хили, в свою очередь, заявил, что пятая статья НАТО была приведена в действие только один раз. Это произошло после терактов 9 сентября 2001 года.
"Великобритания и союзники по НАТО ответили на призыв США. И более 450 британских военнослужащих погибли в Афганистане", - написал министр в соцсети X.
Слова Трампа также осудили ряд британских политиков из разных партий. Так, лидер либеральных демократов Эд Дэйви задался вопросом: "Как он смеет подвергать сомнению их жертву?", а лидер консерваторов Кеми Баденок заявила, что американский лидер "несет откровенную чушь".
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ
19 января, 23:04
 
В миреСШААфганистанВеликобританияДональд ТрампКеми БаденокНАТОДжон Хили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала