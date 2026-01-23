В Британии раскритиковали слова Трампа о положении союзников в Афганистане

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс назвал "совершенно нелепыми" слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники США отсиживались в тылу в Афганистане.
В четверг Трамп в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что США никогда по настоящему не просили помощи у союзников. Он также заявил, что в Афганистане союзники находись вдали от линии фронта несмотря на то, что направили туда войска.
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
22 января, 08:00
"Честно говоря, это совершенно нелепо. Многие храбрые и благородные военнослужащие из многих стран сражались на линии фронта. Многие воевали далеко за пределами фронта. Я пять раз служил в Афганистане, много раз вместе с моими американскими коллегами. Мы вместе проливали кровь, пот и слезы. Не все вернулись домой", - заявил Карнс в видео, опубликованном в соцсети X.
Карнс также напомнил, что что во время Второй мировой войны в Нормандии высадилось больше британских войск, чем войск любой другой страны.
Британский министр обороны Джон Хили, в свою очередь, заявил, что пятая статья НАТО была приведена в действие только один раз. Это произошло после терактов 9 сентября 2001 года.
"Великобритания и союзники по НАТО ответили на призыв США. И более 450 британских военнослужащих погибли в Афганистане", - написал министр в соцсети X.
Слова Трампа также осудили ряд британских политиков из разных партий. Так, лидер либеральных демократов Эд Дэйви задался вопросом: "Как он смеет подвергать сомнению их жертву?", а лидер консерваторов Кеми Баденок заявила, что американский лидер "несет откровенную чушь".