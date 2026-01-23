https://ria.ru/20260123/bpla-2069995143.html
В Курской области объявили опасность БПЛА
В Курской области объявили опасность БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Курской области, сообщил оперштаб регионального правительства. РИА Новости, 23.01.2026
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области