В Курской области объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 23.01.2026
23:27 23.01.2026
В Курской области объявили опасность БПЛА
В Курской области объявили опасность БПЛА
безопасность, курская область, происшествия
Безопасность, Курская область, Происшествия
В Курской области объявили опасность БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Курской области, сообщил оперштаб регионального правительства.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении в Telegram-канала оперативного штаба.
БезопасностьКурская областьПроисшествия
 
 
