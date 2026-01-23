https://ria.ru/20260123/bpla-2069963310.html
Пострадавшим от атаки БПЛА в Адыгее выплатят компенсации
Пострадавшим от атаки БПЛА в Адыгее выплатят компенсации - РИА Новости, 23.01.2026
Пострадавшим от атаки БПЛА в Адыгее выплатят компенсации
Пострадавшим от атаки БПЛА в Адыгее выплатят компенсации, в том числе по потере автомобилей и другого имущества, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 23.01.2026
