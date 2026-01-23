https://ria.ru/20260123/bolnitsa-2069775042.html
ВСУ атаковали больницу в запорожской Васильевке
ВСУ атаковали больницу в запорожской Васильевке
Беспилотник ВСУ атаковал больницу в запорожской Васильевке, повреждены пять окон в отделении терапии, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 23.01.2026
ВСУ атаковали больницу в запорожской Васильевке
ВСУ атаковали беспилотниками больницу в Васильевке Запорожской области