В столице Колумбии прогремел взрыв, один человек погиб - РИА Новости, 23.01.2026
16:14 23.01.2026
В столице Колумбии прогремел взрыв, один человек погиб
В столице Колумбии прогремел взрыв, один человек погиб
Взрыв произошел в Боготе в Колумбии, один человек погиб, еще 13 пострадали, сообщает Noticias Caracol. РИА Новости, 23.01.2026
2026
В столице Колумбии прогремел взрыв, один человек погиб

В Боготе прогремел взрыв, один человек погиб, 13 пострадали

На месте взрыва в Боготе в Колумбии
На месте взрыва в Боготе в Колумбии
© Кадр видео из соцсетей
На месте взрыва в Боготе в Колумбии
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в Боготе в Колумбии, один человек погиб, еще 13 пострадали, сообщает Noticias Caracol.
"Один человек погиб и еще 13 получили ранения", - говорится в публикации.
Как отмечается, передвигавшиеся на мотоцикле люди бросили гранату. Согласно сообщению издания, граната была брошена в сторону коммерческих заведений. Ведется расследование случившегося.
