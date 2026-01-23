https://ria.ru/20260123/bogota-2069905281.html
В столице Колумбии прогремел взрыв, один человек погиб
В столице Колумбии прогремел взрыв, один человек погиб - РИА Новости, 23.01.2026
В столице Колумбии прогремел взрыв, один человек погиб
Взрыв произошел в Боготе в Колумбии, один человек погиб, еще 13 пострадали, сообщает Noticias Caracol. РИА Новости, 23.01.2026
