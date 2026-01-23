Рейтинг@Mail.ru
02:10 23.01.2026 (обновлено: 03:32 23.01.2026)
Юрист объяснил, как отвечать на вопросы банка, чтобы не блокировали счет
Юрист объяснил, как отвечать на вопросы банка, чтобы не блокировали счет
Юрист объяснил, как отвечать на вопросы банка, чтобы не блокировали счет

Юрист Хаминский посоветовал отвечать на вопросы банка честно и оперативно

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Какие операции по карте банк считает подозрительными, и как отвечать, если от вас требуют разъяснений по поводу транзакций, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством "Прайм".
Под подозрением оказываются частые переводы на карту множеству разных людей, а также моментальная отправка новых поступлений другим лицам. Вопросы могут вызвать крупные суммы без объяснения доходов, а также операции, совершенные в нетипичных местах.
В таких случаях банк может отказать клиенту в совершении перевода или запросить у него разъяснения и документы. При этом банк руководствуется законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
“Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту”, — советует Хаминский.
Заголовок открываемого материала