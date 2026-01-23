Юрист объяснил, как отвечать на вопросы банка, чтобы не блокировали счет

Под подозрением оказываются частые переводы на карту множеству разных людей, а также моментальная отправка новых поступлений другим лицам. Вопросы могут вызвать крупные суммы без объяснения доходов, а также операции, совершенные в нетипичных местах.

В таких случаях банк может отказать клиенту в совершении перевода или запросить у него разъяснения и документы. При этом банк руководствуется законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.