Юрист объяснил, как отвечать на вопросы банка, чтобы не блокировали счет

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Какие операции по карте банк считает подозрительными, и как отвечать, если от вас требуют разъяснений по поводу транзакций, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством “Прайм”.
Под подозрением оказываются частые переводы на карту множеству разных людей, а также моментальная отправка новых поступлений другим лицам. Вопросы могут вызвать крупные суммы без объяснения доходов, а также операции, совершенные в нетипичных местах.
В таких случаях банк может отказать клиенту в совершении перевода или запросить у него разъяснения и документы. При этом банк руководствуется законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
“Чтобы не заблокировали карту, отвечайте честно и оперативно, предоставляйте запрашиваемые документы, подтверждающие легальность операций (договоры, чеки, выписки), избегайте дробления платежей, не снимайте сразу крупные поступления на карту”, — советует Хаминский.
