Билайн: люди 1 января звонили друг другу на 45% больше, чем годом ранее

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С 00:00 до 23:59 1 января 2026 года количество исходящих звонков в сети Билайна выросло на 45%, а входящих — на 34% по сравнению с аналогичным днем прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.

Ранее ряд изданий выпустили публикации о том, что россияне стали реже поздравлять друг друга с Новым годом по телефону, предпочитая сообщения или вовсе отказываясь от личных поздравлений. Фактическая аналитика на сети Билайна, напротив, демонстрирует устойчивый спрос на голосовую связь в праздничные дни и сохранение привычки поздравлять близких по телефону.

Всего за сутки клиенты Билайна проговорили 426 миллионов минут. Это на 39% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в обычный выходной в декабре. Примечательно, что этот показатель уступает последнему рабочему дню 2025 года, когда клиенты Билайна общались на 17% больше, чем в сутки, на которые пришлась новогодняя ночь. Но 1 января на сети Билайна оказались и настоящие рекордсмены. Один из клиентов за сутки проговорил 1 128 минут (18 часов 48 минут), и это только исходящий голосовой трафик.

В среднем одному клиенту Билайна 1 января 2026 года поступило около трех голосовых вызовов. Доля исходящих звонков выросла на 4 процентных пункта по сравнению с 1 января 2025 года, что также указывает на повышенную инициативу пользователей в праздничный день.

Наиболее заметный относительный рост звонков год к году зафиксирован в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока.

Топ-10 регионов-лидеров по приросту голосовой активности:

Назрань (+119%); Грозный (+110%); Камчатка (+89%); Сочи (+88%); Махачкала (+78%); Магадан (+78%); Владикавказ (+76%); Якутск (+75%); Краснодар (+60%); Сургут (+59%).

По объему исходящих минут лидерами традиционно стали крупные города и региональные центры. Наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах:

Москва (+56%); Ставрополь (+39%); Барнуал (+24%); Санкт-Петербург (+51%); Краснодар (+60%); Саратов (+32%); Волгоград (+41%); Казань (+54%); Ростов (+57%); Уфа (+57%).