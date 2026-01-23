Билайн: люди 1 января звонили друг другу на 45% больше, чем годом ранее

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С 00:00 до 23:59 1 января 2026 года количество исходящих звонков в сети Билайна выросло на 45%, а входящих — на 34% по сравнению с аналогичным днем прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.
Ранее ряд изданий выпустили публикации о том, что россияне стали реже поздравлять друг друга с Новым годом по телефону, предпочитая сообщения или вовсе отказываясь от личных поздравлений. Фактическая аналитика на сети Билайна, напротив, демонстрирует устойчивый спрос на голосовую связь в праздничные дни и сохранение привычки поздравлять близких по телефону.
Всего за сутки клиенты Билайна проговорили 426 миллионов минут. Это на 39% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в обычный выходной в декабре. Примечательно, что этот показатель уступает последнему рабочему дню 2025 года, когда клиенты Билайна общались на 17% больше, чем в сутки, на которые пришлась новогодняя ночь. Но 1 января на сети Билайна оказались и настоящие рекордсмены. Один из клиентов за сутки проговорил 1 128 минут (18 часов 48 минут), и это только исходящий голосовой трафик.
В среднем одному клиенту Билайна 1 января 2026 года поступило около трех голосовых вызовов. Доля исходящих звонков выросла на 4 процентных пункта по сравнению с 1 января 2025 года, что также указывает на повышенную инициативу пользователей в праздничный день.
Наиболее заметный относительный рост звонков год к году зафиксирован в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока.
Топ-10 регионов-лидеров по приросту голосовой активности:
- Назрань (+119%);
- Грозный (+110%);
- Камчатка (+89%);
- Сочи (+88%);
- Махачкала (+78%);
- Магадан (+78%);
- Владикавказ (+76%);
- Якутск (+75%);
- Краснодар (+60%);
- Сургут (+59%).
По объему исходящих минут лидерами традиционно стали крупные города и региональные центры. Наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах:
- Москва (+56%);
- Ставрополь (+39%);
- Барнуал (+24%);
- Санкт-Петербург (+51%);
- Краснодар (+60%);
- Саратов (+32%);
- Волгоград (+41%);
- Казань (+54%);
- Ростов (+57%);
- Уфа (+57%).
Таким образом, в эпоху популярности мессенджеров и быстрых сообщений голосовая связь по-прежнему остается важной частью коммуникации в особенные моменты в жизни людей.
