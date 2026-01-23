Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за его слова о Трампе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент оскорбил губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома за его неоднозначную критику в отношении американского президента Дональда Трампа.

Ранее издание сообщало, что Ньюсом, говоря перед журналистами в Давосе, назвал Трампа тиранозавром и призвал дать ему отпор. Ньюсом также принес на форум наколенники, которые он предложил надеть тем, кто преклоняется перед Трампом.

"Он говорит странные вещи, например называя президента Трампа тиранозавром рексом, что это, черт возьми, значит? Могу сказать, что Гэвин Ньюсом – бронтозавр, у которого мозг размером с грецкий орех. Что касается наколенников, возможно, они предназначались для его встречи с Алексом Соросом (сыном американского миллиардера Джорджа Сороса – ред.)", - заявил Бессент изданию Politico.