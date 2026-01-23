https://ria.ru/20260123/bessent-2069772126.html
Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за его слова о Трампе
Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за его слова о Трампе - РИА Новости, 23.01.2026
Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за его слова о Трампе
Министр финансов США Скотт Бессент оскорбил губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома за его неоднозначную критику в отношении американского президента... РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент оскорбил губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома за его неоднозначную критику в отношении американского президента Дональда Трампа.
Ранее издание сообщало, что Ньюсом, говоря перед журналистами в Давосе, назвал Трампа тиранозавром и призвал дать ему отпор. Ньюсом также принес на форум наколенники, которые он предложил надеть тем, кто преклоняется перед Трампом.
"Он говорит странные вещи, например называя президента Трампа тиранозавром рексом, что это, черт возьми, значит? Могу сказать, что Гэвин Ньюсом – бронтозавр, у которого мозг размером с грецкий орех. Что касается наколенников, возможно, они предназначались для его встречи с Алексом Соросом (сыном американского миллиардера Джорджа Сороса – ред.)", - заявил Бессент изданию Politico.
В ноябре издание Politico сообщало, что Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от него.