09:57 23.01.2026 (обновлено: 10:57 23.01.2026)
Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за его слова о Трампе
Бессент оскорбил губернатора Калифорнии Ньюсома за критику в отношении Трампа

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент оскорбил губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома за его неоднозначную критику в отношении американского президента Дональда Трампа.
Ранее издание сообщало, что Ньюсом, говоря перед журналистами в Давосе, назвал Трампа тиранозавром и призвал дать ему отпор. Ньюсом также принес на форум наколенники, которые он предложил надеть тем, кто преклоняется перед Трампом.
Трамп назвал губернатора Калифорнии "хромой уткой"
Трамп назвал губернатора Калифорнии "хромой уткой"
05:19
"Он говорит странные вещи, например называя президента Трампа тиранозавром рексом, что это, черт возьми, значит? Могу сказать, что Гэвин Ньюсом – бронтозавр, у которого мозг размером с грецкий орех. Что касается наколенников, возможно, они предназначались для его встречи с Алексом Соросом (сыном американского миллиардера Джорджа Сороса – ред.)", - заявил Бессент изданию Politico.
В ноябре издание Politico сообщало, что Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от него.
Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе
Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе
Вчера, 11:12
 
В миреКалифорнияДональд ТрампМирный план США по УкраинеГэвин НьюсомСШАДавосСкотт Бессент
 
 
