Умер ветеран первого состава группы "Альфа" Берлев

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Прославленный ветеран первого состава группы "Альфа", участник штурма дворца Амина в Афганистане Николай Берлев умер в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости ветераны "Альфы".

« "Скончался герой штурма дворца Тадж-Бек, ветеран Кремлевского полка и первого состава группы "А" КГБ СССР Николай Васильевич Берлев", — говорится в сообщении.

Николай Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области в крестьянской семье. Срочную военную службу проходил в Кремлевском полку особого назначения, был разводящим на Посту № 1 около Мавзолея Ленина. Участвовал в перезахоронении тела Иосифа Сталина осенью 1961-го.

В 1963 году Берлева зачислили на работу в органы государственной безопасности. Он занимался охраной дипломатических и консульских представительств.

В 1974-м стал сотрудником первого состава группы "А" 7-го управления КГБ СССР. Участвовал в обмене генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского Цюрихе в 1976 году.

Весной 1979-го в числе других сотрудников группы "А" находился со специальным заданием в Афганистане , действовал в Кабуле и за его пределами.

Участник операции "Шторм-333" по захвату дворца Тадж-Бек — укрепленной резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина — 27 декабря 1979 года. Награжден орденом Красного Знамени.