Умер ветеран первого состава группы "Альфа" Берлев - РИА Новости, 23.01.2026
18:42 23.01.2026 (обновлено: 20:15 23.01.2026)
Умер ветеран первого состава группы "Альфа" Берлев
Прославленный ветеран первого состава группы "Альфа", участник штурма дворца Амина в Афганистане Николай Берлев умер в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2026
Новости
афганистан, ссср, группа антитеррора "альфа"
Афганистан, СССР, Группа антитеррора "Альфа"
Умер ветеран первого состава группы "Альфа" Берлев

Прославленный ветеран группы "Альфа" Берлев умер на 86-м году жизни

© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”Ветеран группы "Альфа" Николай Берлев
Ветеран группы Альфа Николай Берлев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”
Ветеран группы "Альфа" Николай Берлев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Прославленный ветеран первого состава группы "Альфа", участник штурма дворца Амина в Афганистане Николай Берлев умер в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости ветераны "Альфы".
"Скончался герой штурма дворца Тадж-Бек, ветеран Кремлевского полка и первого состава группы "А" КГБ СССР Николай Васильевич Берлев", — говорится в сообщении.
Николай Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области в крестьянской семье. Срочную военную службу проходил в Кремлевском полку особого назначения, был разводящим на Посту № 1 около Мавзолея Ленина. Участвовал в перезахоронении тела Иосифа Сталина осенью 1961-го.
В 1963 году Берлева зачислили на работу в органы государственной безопасности. Он занимался охраной дипломатических и консульских представительств.
В 1974-м стал сотрудником первого состава группы "А" 7-го управления КГБ СССР. Участвовал в обмене генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в Цюрихе в 1976 году.
Весной 1979-го в числе других сотрудников группы "А" находился со специальным заданием в Афганистане, действовал в Кабуле и за его пределами.
Участник операции "Шторм-333" по захвату дворца Тадж-Бек — укрепленной резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина — 27 декабря 1979 года. Награжден орденом Красного Знамени.
В октябре 1992-го Берлев стал одним из десяти учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".
 
АфганистанСССРГруппа антитеррора "Альфа"
 
 
